VEČERNJAKOVA DOMOVNICA 2026.

ANKETA Izaberite pobjednike od 21 finalista izbora najpopularnijih Hrvata izvan domovine

Marijana Dokoza
24.02.2026.
u 18:00

Uskoro se održava 20. jubilarno izdanje Večernjakove domovnice, a vi možete odabrati pobjednike

U završni krug jubilarnog 20. izdanja izbora najpopularnijih Hrvate izvan domovine, kojeg zajednički organiziraju Večernji list i Fenix-magazin, glasovima čitatelja i stručnog žirija izabran je 21 kandidat koji imaju najveće izglede za osvajanje ovogodišnje Domovnice (Kroatischer Heimatpreis).

Pogledajte u našoj anketi tko je sve ušao u završni krug, glasujte za svoje favorite i pomozite im da osvoje najprestižniju nagradu koja se dodjeljuje Hrvatima izvan domovine.

Ključne riječi
domovnica Večernjakova domovnica 2026.

Komentara 1

Avatar Egida
Egida
18:24 24.02.2026.

Hipodrom - Marko Perković Thompson. Uvjerljivo najpopularniji Hrvat među Hrvatima izvan domovine.

