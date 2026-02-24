ANKETA Izaberite pobjednike od 21 finalista izbora najpopularnijih Hrvata izvan domovine

U završni krug jubilarnog 20. izdanja izbora najpopularnijih Hrvate izvan domovine, kojeg zajednički organiziraju Večernji list i Fenix-magazin, glasovima čitatelja i stručnog žirija izabran je 21 kandidat koji imaju najveće izglede za osvajanje ovogodišnje Domovnice (Kroatischer Heimatpreis).

Pogledajte u našoj anketi tko je sve ušao u završni krug, glasujte za svoje favorite i pomozite im da osvoje najprestižniju nagradu koja se dodjeljuje Hrvatima izvan domovine.