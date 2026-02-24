ANKETA Izaberite pobjednike od 21 finalista izbora najpopularnijih Hrvata izvan domovine

U završni krug jubilarnog 20. izdanja izbora najpopularnijih Hrvate izvan domovine, kojeg zajednički organiziraju Večernji list i Fenix-magazin, glasovima čitatelja i stručnog žirija izabran je 21 kandidat koji imaju najveće izglede za osvajanje ovogodišnje Domovnice (Kroatischer Heimatpreis).
Pogledajte u našoj anketi tko je sve ušao u završni krug, glasujte za svoje favorite i pomozite im da osvoje najprestižniju nagradu koja se dodjeljuje Hrvatima izvan domovine.
PROMIJENIO DRŽAVLJANSTVO
FOTO Bio je junak Hrvatske, a onda je odlučio prekrižiti Lijepu Našu. Danas nastupa za susjede
UVIJEK JE PRIVLAČILA PAŽNJU
FOTO Sjećate se Barbare Šegetin koja je 2015. bila u Big Brotheru? Evo kako izgleda sada
ZAŠTITNI ZNAK
FOTO Ivana Knoll u prozirnom bodiju istaknula grudi, ovo je jedno od njezinih najizazovnijih izdanja
PREDANOST I OZBILJAN RAD
Hipodrom - Marko Perković Thompson. Uvjerljivo najpopularniji Hrvat među Hrvatima izvan domovine.