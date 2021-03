Rafinerija nije jedini krivac, zrak zagađuju i kućna ložišta

Državno Povjerenstvo za praćenje poboljšanja kvalitete zraka u Slavonskom Brodu utvrdilo je da Rafinerija nafte u susjednom Bosanskom Brodu nije jedini krivac za onečišćenje zraka, nego da ono u znatnoj mjeri dolazi iz samog Slavonskog Broda.

Nužan Akcijski plan

Na osmoj sjednici ovog povjerenstva, koja je pod predsjedanjem ravnateljice Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Dunje Mazzocco Drvar održana u Slavonskom Brodu, predstavnici Državnog hidrometeorološkog zavoda te Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada dali su pregled podataka o onečišćenju iz različitih izvora s dviju mjernih postaja, kao i njihov meteorološki i geografski kontekst. Kako se navodi u priopćenju objavljenom na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, pokazalo se da sadašnje onečišćenje prati trendove iz zadnjih nekoliko godina.

– Najveći broj dana u kojima su povišene koncentracije lebdećih čestica i benzo(a)pirena nalazi se u hladnijem dijelu godine i kod nepovoljnih meteoroloških uvjeta, kada su dominantni izvor onečišćenja, uz promet i industriju, individualna kućna ložišta. Prestankom rada rafinerije nafte Brod dokazano je ono što se već godinama mjeri i izračunava, a to je da rafinerija nije isključivi krivac za onečišćenje, nego da ono značajno dolazi iz samog Slavonskog Broda – navodi se u priopćenju.

Iz ministarstva su upozorili i na nužnost žurnog donošenja Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, kako bi se mogla povući EU sredstva.

Sjednici povjerenstva prisustvovao je i ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije dr. Ante Cvitković, koji je za Večernji list iznio svoje viđenje uzroka onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu.

– Mogu samo ponoviti ono što sam već prije govorio, a to je da su izvori onečišćenja lebdećim česticama PM10 i PM2,5 i kućna ložišta i industrija i promet i poljoprivredni radovi, ali i neke druge stvari koje su se događale, kao što je prirodni fenomen saharskog pijeska. Svaki od tih izvora, uključujući i određena industrijska postrojenja, pridonose onečišćenju. To je utvrdila i studija Instituta za medicinska istraživanja objavljena 2014. godine. Treba utjecati na sve moguće izvore da smanje onečišćenje, kako na one iz susjedne države, tako i na ove naše domaće. I naravno, ako je riječ o kućnim ložištima, izvršiti zamjenu energenata ako je to moguće – rekao je Cvitković.

Iako u Ministarstvu gospodarstva izražavaju zadovoljstvo zbog “pomaka u razmišljanju Grada Slavonskog Broda, koji je ipak prepoznao da Rafinerija nafte Brod nije isključivi krivac za onečišćenje”, iz brodske Gradske uprave na naš upit odgovaraju kako su oni toga odavno svjesni te kako, prema podacima koje oni posjeduju, izvori zagađenja dolaze i iz prometa (granični prijelaz, autocesta) te kućnih ložišta. Ističu kako Grad dugi niz godina provodi brojne aktivnosti iz svoje nadležnosti kojima nastoji utjecati na kvalitetu zraka – od energetske obnove vrtića i osnovnih škola, modernizacije kotlovnica centralnog toplinskog sustava koje danas koriste prirodni plin, izgradnje punionica električnih automobila do obogaćivanja zelenog fonda i poticanja građana na korištenje održivih oblika prijevoza izgradnjom biciklističkih staza.

Koji je glavni uzrok?

– Osma sjednica Povjerenstva za praćenje poboljšanja kvalitete zraka u Slavonskom Brodu nije otkrila ništa novoga što do sada nismo znali. Konkretno, sjednica je potvrdila podatke koje odavno posjedujemo. Daljnje analize koje konstantno zahtijevamo od nadležnog ministarstva jedine mogu donijeti nove zaključke koji bi otkrili glavni uzrok onečišćenja, a do tada se na temelju ničega ne mogu izvoditi određeni rezultati – poručili su iz brodske Gradske uprave.