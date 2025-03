Radikalni zaokret u američkoj politici: 'Rusija više nije prijetnja'

Administracija Donalda Trumpa, javno i privatno, signalizirala je da ne smatra Rusiju kibernetičkom prijetnjom za nacionalnu sigurnost SAD-a ili ključnu infrastrukturu, što predstavlja značajan odmak od dugogodišnjih obavještajnih procjena. Stručnjaci upozoravaju da bi ova promjena politike mogla povećati ranjivost SAD-a na hakerske napade iz Rusije, a istovremeno odražava poboljšanje odnosa između Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, piše Guardian.

Dva nedavna slučaja sugeriraju da SAD više ne percipira Rusiju kao prijetnju u području kibernetičke sigurnosti. Liesyl Franz, zamjenica pomoćnika državnog tajnika za međunarodnu kibernetičku sigurnost, tijekom govora pred radnom skupinom UN-a prošlog tjedna izrazila je zabrinutost zbog prijetnji koje dolaze iz određenih država, ali je spomenula samo Kinu i Iran, izostavljajući Rusiju. Također, nije spomenula ni grupu za ucjenjivački softver LockBit sa sjedištem u Rusiji, iako su američke vlasti ranije isticale da je to najaktivnija takva skupina u svijetu. Ministarstvo financija je prošle godine objavilo da LockBit koristi model "ransomware-as-a-service", gdje licenciraju svoj softver kriminalcima u zamjenu za dio otkupnine.

Za razliku od Franz, predstavnici američkih saveznika iz Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva jasno su ukazali na prijetnju iz Moskve, pri čemu je Velika Britanija istaknula da Rusija koristi kibernetičke napade protiv Ukrajine paralelno s ilegalnom invazijom. - Bizarno je govoriti o prijetnjama u kibernetičkom prostoru, a ne spomenuti Rusiju. Također, iluzorno je misliti da će to pridobiti Rusiju i FSB (rusku sigurnosnu agenciju) kao prijatelje - rekao je James Lewis, bivši stručnjak iz Centra za strateške i međunarodne studije u Washingtonu. - Oni preziru SAD i još uvijek nisu preboljeli kraj Hladnog rata. Pretvaranje da je situacija drukčija to neće promijeniti.

Promjena američke politike prema Rusiji očituje se i iza zatvorenih vrata. Interna bilješka u Agenciji za kibernetičku i infrastrukturnu sigurnost (CISA), koja nadzire kibernetičke prijetnje ključnoj infrastrukturi SAD-a, navodi nove prioritete u kojima se spominju Kina i zaštita lokalnih sustava, ali ne i Rusija. Izvor upoznat sa situacijom, koji je razgovarao s novinarima pod uvjetom anonimnosti, izjavio je da su analitičari unutar agencije usmeno obaviješteni da ne smiju pratiti ili izvještavati o prijetnjama iz Rusije, iako je to ranije bio jedan od ključnih fokusa agencije. Prema tom izvoru, rad na svemu što se odnosi na Rusiju praktički je zaustavljen. - Rusija i Kina naši su najveći suparnici. Uz sve rezove u različitim agencijama, velik broj stručnjaka za kibernetičku sigurnost je otpušten. Naši sustavi više neće biti zaštićeni, a naši protivnici to znaju - dodao je.

- Tisuće zaposlenika američke vlade i vojske svakodnevno rade na suzbijanju goleme prijetnje koju Rusija predstavlja kao jedan od najznačajnijih aktera u kibernetičkom prostoru. Bez umanjivanja prijetnje Kine, Irana ili Sjeverne Koreje, Rusija je barem ravnopravna Kini po ozbiljnosti kibernetičkih prijetnji - rekao je bivši dužnosnik pa naglasio: - Postoje deseci ruskih timova hakera pod pokroviteljstvom države koji se specijaliziraju za nanošenje štete američkoj vladi, infrastrukturi i komercijalnim interesima, kao i za krađu informacija s ciljem stalnog zadržavanja pristupa računalnim sustavima.

CISA u početku nije odgovorila na zahtjev za komentar, ali je kasnije, nakon objave članka, negirala da je interna bilješka povezana s Trumpovom administracijom. - CISA ostaje predana suzbijanju svih kibernetičkih prijetnji kritičnoj infrastrukturi SAD-a, uključujući one iz Rusije. Nije došlo do promjene naše politike ili prioriteta u tom pogledu - izjavila je glasnogovornica Ministarstva domovinske sigurnosti, Tricia McLaughlin. Državno tajništvo nije dalo komentar. Ovakav razvoj događaja nije potpuno neočekivan, s obzirom na to da je Trumpova administracija otvoreno pokazala namjeru popravljanja odnosa s Moskvom.

