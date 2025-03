Europski lideri podržali Zelenskog nakon svađe u Bijeloj kući: "Postoji agresor: Rusija. Postoji žrtva: Ukrajina"

Ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog su podržali mnogi europski lideri nakon jučerašnjeg fijaska u Bijeloj kući. Naime, čelnici Europske unije Ursula von der Leyen i Antonio Costa su poručili Zelenskom kako "nikada nije sam" te su dodali kako će nastaviti surađivati s Ukrajinom kako bi postigli mir. "Budi snažan, budi hrabar, budi neustrašiv" poručili su predsjednici Europske komisije i Europskog vijeća u zajedničkoj izjavi na društvenim mrežama.

Your dignity honors the bravery of the Ukrainian people.



Be strong, be brave, be fearless.

You are never alone, dear President @ZelenskyyUa.



We will continue working with you for a just and lasting peace. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2025

Osim toga, Zelenski je dobio podršku i od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona koji nedavno također bio gost u Ovalnom uredu. Macron je u objavi nazvao Rusiju agresorom te izjavio kako je Rusija ta koja igra na kratu Trećeg svjetskog rata. "Postoji agresor: Rusija. Postoji žrtva: Ukrajina. Bili smo u pravu što smo prije tri godine pomogli Ukrajini i sankcionirali Rusiju — i što smo to i nastavili činiti. Pod "mi" mislim na Amerikance, Europljane, Kanađane, Japance i mnoge druge. Hvala svima koji su pomogli i nastavljaju to činiti. I poštovanje prema onima koji se bore od početka - jer se bore za svoje dostojanstvo, svoju neovisnost, svoju djecu i sigurnost Europe" kazao je francuski predsjednik na X-u.

There is an aggressor: Russia.



There is a victim: Ukraine.



We were right to help Ukraine and sanction Russia three years ago—and to keep doing so.



By “we,” I mean the Americans, the Europeans, the Canadians, the Japanese, and many others.



Thank you to… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 28, 2025

Nadalje, oglasio se i njemački konzervativni lider Friedrich Merz, koji je favorit za sljedećeg kancelara. "Nikada ne smijemo pobrkati agresora i žrtvu u ovom strašnom ratu" poručio je i stao uz Ukrajinu. Sličnu poruku je poslao i kancelar Olaf Scholz dok je ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock dodala da je Njemačka dijeli "ukrajinsku potragu za mirom i sigurnošću".

Dear Volodymyr @zelenskyyua, we stand with #Ukraine in good and in testing times. We must never confuse aggressor and victim in this terrible war. (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) February 28, 2025

Talijanska premijerka Giorgia Meloni je pozvala na hitan međunarodni sastanak o Ukrajini. Poziva na "iskren razgovor o tome kako se Europa namjerava nositi s velikim izazovima današnjice, počevši od Ukrajine", prenosi The Kyiev Independent. "Svaka podjela Zapada sve nas čini slabijima i ide u prilog onima koji bi htjeli vidjeti propast naše civilizacije" dodala je premijerka.

Po pitanju Ukrajine se oglasio i nizozemski premijer Dick Schoof koji je u svojoj objavi na X-u napisao kako nizozemska podrška Ukrajini "ostaje nepromijenjena" te je dodao kako Nizozemska želi "trajan mir i kraj rata agresije koji je pokrenula Rusija".

The Netherlands supports Ukraine as firmly as ever. Now more than ever. We want a lasting peace and an end to the war of aggression started by Russia. For Ukraine and its people, and for Europe. — Dick Schoof (@MinPres) February 28, 2025

Poljski premijer Donald Tusk je također stao uz Ukrajinu te poručio Zelenskom kako "nije sam", dok je španjolski premijer napisao "Ukrajino, Španjolska je uz tebe". Britanski premijer Keir Starmer je isto tako iskazao solidarnost Ukrajini. Starmerova glasnogovornica rekla je nakon sukoba da je "premijer večeras razgovarao s predsjednikom Trumpom i predsjednikom Zelenskim". “On ostaje pri nepokolebljivoj potpori Ukrajini i čini sve što može kako bi pronašao put prema trajnom miru temeljenom na suverenitetu i sigurnosti Ukrajine. Premijer se veseli što će u nedjelju ugostiti međunarodne čelnike, uključujući predsjednika Zelenskog", rekla je.

