Rusija o zaokretu američke politike: Radikalna promjena se u velikoj mjeri podudara s ruskom vizijom

Kremlj je u nedjelju objavio da se radikalna promjena američke vanjske politike prema Rusiji "u velikoj mjeri" podudara s ruskom vizijom. "Nova administracija ubrzano mijenja sve konfiguracije svoje vanjske politike. To se u velikoj mjeri podudara s našom vizijom", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinaru državne televizije u intervjuu snimljenom u srijedu. "Put je još dug, jer je čitav bilateralni odnos pretrpio golemu štetu, no održi li se politička volja obojice čelnika, predsjednika Putina i predsjednika Trumpa, ovaj put može biti prilično brz i uspješan", dodao je Peskov. Ruski mediji ističu da je izjavu dao još u srijedu, no ona je objavljena tek danas.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u nedjelju je pohvalio pragmatičan cilj američkog predsjednika Donalda Trumpa, a to je okončanje rata u Ukrajini, ali je prekorio Europu zbog nastojanja da nastavi sukob, izvijestile su ruske novinske agencije. Od Trumpove inauguracije 20. siječnja američki je predsjednik bitno izmijenio američku vanjsku politiku u usporedbi s onom kakvu je vodio njegov prethodnik Joe Biden te se približio Moskvi. U petak je pred kamerama u Bijeloj kući ušao u ozbiljan verbalni sukob s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijim, dovevši u sumnju daljnju potporu Washingtona Kijevu.

Lavrov je rekao da Sjedinjene Države i dalje žele biti najmoćnija zemlja na svijetu i da se Washington i Moskva nikada neće složiti oko svega, ali da su se složili biti pragmatični kada se interesi podudaraju. "Donald Trump je pragmatičar", rekao je Lavrov za ruske vojne novine Krasnaja Zvezda, prema transkriptu koji je objavilo Ministarstvo vanjskih poslova. "Njegov slogan je zdrav razum. To znači, kao što svi mogu vidjeti, pomak je prema drukčijem načinu rada."

"Ali cilj je i dalje MAGA (Make America Great Again)", rekao je Lavrov, referirajući se na Trumpov politički slogan. "To daje životan, ljudski karakter politici. Zato je zanimljivo raditi s njim." Lavrov je kritizirao Europu, rekavši da je u posljednjih 500 godina Europa bila žarište "svih tragedija svijeta" uključujući kolonizaciju, ratove, križarske pohode, Krimski rat, Napoleona Bonapartea, Prvi svjetski rat i Adolfa Hitlera. "A sada, nakon mandata (bivšeg predsjednika SAD-a Joea) Bidena, došli su ljudi koji žele biti vođeni zdravim razumom. Izravno kažu da žele okončati sve ratove, žele mir", rekao je Lavrov.

"A tko traži 'nastavak banketa' u obliku rata? Europa." Lavrov je također odbacio europske ideje za slanje kontingenta europskih mirovnih snaga i rekao da Rusija nema povjerenja u Ukrajinu nakon propasti sporazuma iz Minska, koji su bili osmišljeni da okončaju separatistički rat ruskog govornog područja u istočnoj Ukrajini. Europljani, rekao je Lavrov, nisu mogli objasniti koja bi prava ljudi koji govore ruski imali prema planovima europskih mirovnih snaga, dodajući da se Rusiji ne sviđa ideja da Europljani podupiru Zelenskog. "Sada ga također žele poduprijeti svojim bajunetama u obliku mirovnih jedinica. To će značiti da izvorni uzroci neće nestati", rekao je Lavrov.

