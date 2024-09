Putinova dugogodišnja ljubavnica rasplakala djevojčicu zbog greške na treningu: 'Ovo više nikada nemoj ponoviti'

''Ljubavnica Vladimira Putina Alina Kabaeva ima jednu stvar zajedničku s predsjednikom Rusije - ima ledeno srce'', objavio je TMZ uz video u kojem se vidi kako Kabaeva, inače profesionalna gimnastičarka, vrijeđa djevojčicu koju je podučavala. Situacija se na jednom treningu toliko zahuktala da se djevojčica, identificirana kao Karolina Tarasova, u jednom trenutku i rasplakala.

Stroge, a nerijetko i rigorozne metode treniranja mladih sportaša u Rusiji oprimjerio je slučaj Kabaeve, inače majke koja navodno s Putinom ima dva sina. Trening je kulminirao kada je Tarasova nešto izostavila u svojoj rutini pred Kabaevom, zbog čega je profesionalna gimnastičarka poludjela.

Karolina je bezuspješno pokušala uvjeriti Kabaevu da tu grešku više neće ponoviti jer je ova već krenula s vrijeđanjem i optužbama da je 13-godišnjakinja to napravila namjerno. ''Najgora stvar je ravnodušnost, zapamti to. Nemoj to više nikada ponoviti, nikada'', kazala je, a navodno je nekoliko mjeseci ranije istoj djevojčici priprijetila i da će je vratiti u Ukrajinu zbog loših performansi.

Ipak, na kraju je Kabaeva i popustila prema djevojčici koja se rasplakala, uz to ju je i zagrlila. Sve se navodno dogodilo u Sochiju, ruskom gradu u kojem Kabaeva drži elitnu školu za gimnastičare - Sky Grace Academy, no navodi TMZ-a o ovom incidentu nisu potvrđeni.

Inače, gimnastičarka Alina Kabaeva (40) , koju godinama nazivaju (sad više ne baš tako) tajnom ljubavnicom ruskog predsjednika, prošle je godine izašla u javnost kada je prisustvovala Evgeniya" kupu u Omsku u Sibiru, gdje je pozirala s gimnastičarkama i članovima žirija. Moskovsky Korrespondent prvi put je izvijestio o njihovoj navodnoj vezi 2008. godine. No, nakon objave novine su se ugasile. I Putin i Kabaeva nosili su vjenčana prstenja na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju 2014., gdje je ona odabrana za nositeljicu baklje na ceremoniji. Kada je počela ruska invazija na Rusiju mediji su izvijestili kako se Kabaeva s njihovo dvoje djece skriva u Švicarskoj.

