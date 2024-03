Putinov saveznik predlaže nuklearne napade na tri članice NATO-a

Vladimir Solovjov, poznat kao jedan od glavnih propagandista Kremlja, šokirao je javnost svojim prijedlogom nuklearnog napada na tri članice NATO saveza: Francusku, Njemačku i SAD. Ideju je iznio u svojoj televizijskoj emisiji "Večer s Vladimirom Solovjevom".

Gosti u emisiji, među kojima je bio i Andrej Sidorov, zamjenik dekana na Moskovskom državnom sveučilištu, raspravljali su o potencijalnim ciljevima nuklearnog napada na zapadne gradove. "Pitanje nije trebamo li ili ne koristiti nuklearno oružje, pravo pitanje je protiv koga ga trebamo upotrijebiti", poručio je Sidorov, koji je izdvojio Sjedinjene Američke Države kao najveću prijetnju za Rusiju.

Pundits on Vladimir Solovyov's show pontificated which Western cities should be the first to be targeted with nuclear strikes. Some of their top choices: Paris, Marseille, Lyon, Hamburg, Munich or Garmisch-Partenkirchen and the United States in general.https://t.co/mHdrCemaNb