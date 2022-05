Objavljene fotografije koje navodno razotkrivaju Putina. 'Sve je namješteno'

Ruski predsjednik Vladimir Putin pohvalio se prije nekoliko dana da je posjetio ranjene vojnike u bolnici u Moskvi, međutim neki su ljudi na Internetu u nekoliko njegovim posjeta pronašli veoma slične ljude te zbog toga sumnjaju da je sve lažno.

Naime, na Twitteru jednog "pacijenta" u bolnici koju je posjetio, povezuju su radnikom iz tvornice Čeljabinske koju je Putin navodno posjetio 2017. godine. Njegov posjet bolnici, za koju je obukao bijelu kutu, bio je prvi takav posjet od početka ruske invazije na Ukrajinu, a u posjetu je razgovarao s vojnicima/pacijentima u vojnoj bolnici Mandrik.

Putin je vojnike poslije vladinim dužnosnicima predstavio kao heroje.

Samoprozvani protupropagandni aktivist Adam Rang, koji inače živi u Estoniji, na Twitteru je objavio fototgrafiju vojnika i radnika u tvornici.

- Putin se susreo s ranjenim vojnikom koji je, čudnom slučajnošću, također bio tvornički radnik kojeg je već upoznao - napisao je Rang.

Putin met with a wounded soldier who, by a strange coincidence, was also a factory worker he previously met. pic.twitter.com/hz4q2EJzFx

Ukrajinski vozač trkaćih automobila Igor Shushko također je podijelio fotografiju na kojoj je označio gotovo iste ljude u skroz drugačijim situacijama koje su se dogodile s razlikom od nekoliko godina.

- U slučaju da se pitate kako Putin uopće može riskirati da bude u prisutnosti ljudi u Rusiji. On to nikad ne čini - napisao je Shushko na Twitteru.

#Russia: This looks about right. In case you were wondering how #Putin can possibly risk being in the presence of regular #RussianPeople. He never does. pic.twitter.com/LpCOP5pYvB