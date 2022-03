Putin iz Moskve: Ovakvo zajedništvo nije odavno viđeno. Mi samo želimo zaustaviti rat

Rusi u Moskvi slave 8. obljetnicu ponovnog ujedinjenja Krima i Sevastopolja s Rusijom na stadionu Lužniki gdje se okupilo gotovo 100.000 ljudi, a govor je održao Vladimir Putin.

- Mi smo multinacionalni narod Ruske Federacije. Stanovnici poluotoka Krim željeli su živjeti na svojoj zemlji, sa svojom povijesnom domovinom, s Rusijom. Rusija je učinila mnogo za podizanje Krima i Sevastopolja. Oni su morali biti izvučeni iz svoje ponižavajuće države kao dio Ukrajine. Igrom slučajnosti, početak specijalne akcije bio je na isti dan kao rođendan - rekao je Putin te dodao:

- Svi se međusobno pokrivamo, ovakvo zajedništvo nije odavno viđeno. Mi samo želimo zaustaviti rat.

Transmission of Putin’s speech suddenly cuts. Funny business with Russian TV. Kremlin can’t help itself. pic.twitter.com/VrT9SMOonO