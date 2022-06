Putin dao intervju za državnu televiziju: Problem sa žitom može se riješiti preko Bjelorusije

Predsjednik Rusije Vladimir Putin dao je intervju za državnu televiziju Rusija 1 u kojem je govorio o situaciji u energetskom sektoru kao i o prehrambenoj krizi. Zanijekao je da Moskva sprječava ukrajinske luke da izvoze žito, tvrdeći da to "nitko ne sprječava". Putin je sugerirao da bi najbolje rješenje bilo slanje žitarica preko Bjelorusije, dok su sankcije Minsku ukinute, prenosi Reuters.

Putin je rekao da su izvješća o ruskoj zabrani izvoza "blef" i da zapadne zemlje pokušavaju prikriti vlastite političke pogreške okrivljujući Rusiju za probleme na globalnom tržištu hrane.

"Ako netko želi riješiti problem izvoza ukrajinskog žita - molim, najlakše je preko Bjelorusije. Nitko to ne zaustavlja. Ali za to morate ukinuti sankcije Bjelorusiji", kazao je Putin. Upozorio je da će se problemi s globalnim tržištem hrane pogoršati zbog britanskih i američkih sankcija na ruska gnojiva.

Rekao je i da su "nakon početka specijalne operacije u Ukrajini Sjedinjene Države i Europa počele poduzimati korake koji su pogoršali situaciju u sektoru hrane i proizvodnji gnojiva".

"U istim tim Sjedinjenim Državama financijske i gospodarske vlasti nisu pronašle ništa bolje nego slijediti put ubrizgavanja velikih količina novca za podršku stanovništvu i potporu pojedinačnim poduzećima i sektorima gospodarstva", kazao je.

Rekao je i kako se u ukrajinskim lukama nalaze deseci stranih brodova, čije se posade još uvijek drži kao taoce te je izrazio spremnost sigurati miran transport žitarica i siguran ulazak brodova u Azovsko i Crno more.

"Već završavamo radove na razminiranju. Ukrajinske postrojbe su tamo postavile mine u tri sloja. Posao se dovršava, stvorit ćemo potrebnu logistiku", rekao je.

Putin kaže i kako je kratkovidna energetska politika europskih zemalja dovela do sadašnje krize.

"Banke su prestale davati kredite jer su pod pritiskom, osiguravajuća društva su prestala osiguravati relevantne transakcije, prestale su davati lokalnim vlastima zemljišta za proširenje proizvodnje, smanjile su izgradnju specijaliziranog transporta, uključujući cjevovode, sve je to dovelo do nedovoljnog ulaganja u energetskom sektoru u svijetu i kao rezultat toga dolazi do povećanja cijena", rekao je te dodao:

"Europljani nisu poslušali hitne zahtjeve Rusije za održavanje dugoročnih ugovora o opskrbi prirodnim plinom, što se negativno odrazilo na energetsko tržište".

VIDEO Ukrajinci presreli razgovor ruskih pukovnika: 'J***** Putine. Udri Kijev, učini to!'