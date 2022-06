Pustila svekrvu da organizira vjenčanje: Nije ni sanjala što će joj napraviti

Mladenka koja je htjela imati što manje briga pred jedan od najsretnijih, ali i najstresnijih dana u životu dogodilo joj se baš suprotno, prenosi Yahoo. Ona je kao organizatoricu vjenčanja prije nekoliko godina odredila muževu majku, odnosno svekrvu, a od tada je sve započelo. Svekrva je, naime, htjela vjenčanje po svom ukusu, a ne ovakvom kakvom su mladenci zamišljali.

- Moja svekrva zahtijevala je da bude uključena u potpunosti, što je bilo u redu - odlično zapravo jer ja nisam bila zainteresirana za detalje - govori šokirana mladenka te nastavlja.

- Sredila je cvijeće koje nisam htjela, bukirala bend koji nismo voljeli pa čak i promijenila menu u restoranu kako bi odgovaralo njoj i njezinim prijateljima. Kako god, mi smo se htjeli vjenčati, detalji nisu bili toliko važni. Organizacija je bila njezin doprinos vjenčanju makar to značilo da ćemo sve morati raditi po njezinom nahođenju - govori.

Uključenost je postala tolika, da je muževa majka zabranila mladenkin izbor vjenčanice iako je par sve platio. Sve to se događalo prije same ceremonije vjenčanja, no tek nakon je shvatila razmjere njezine umješanosti.

Svekrva je, nevjerojatno, odlučila i sama urediti slike vjenčanja premda su joj kompjuterske razina vrlo skromne.

Ona je navodno dogovorila s fotografom da njoj pošalje slike kako bi mogla urediti kako želi. Prema mladenkinom objašenju, to je htjela napraviti jer ona (mladenka) ima ožiljke na rukama pa je svekrva mislila da će to privlačiti neželjenu pažnju.

- Njezino obrazloženje bilo je da se moje ruke ne bi trebale vidjeti prve pa kada smo vidjeli slike ona je oprezno "odrezala" -

Na kraju je rekla da svekrva nije mogla vjerovati njihovoj "nezahvalnosti" da ih učini da dobro izgledaju.

- Nema veze, život je prekratak da se inatim, no nisam zaboravila kakve mi je osjećaje izazivala - rekla je mladenka za kraj.