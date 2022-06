VIDEO Ups! Mladenka hodala prema oltaru, a onda je gošća napravila nešto za pamćenje

Trenutak u kojem ide do oltara poseban je za svaku mladenku. Još kao djevojčice maštaju o tome i mnoge žene misle kako im najljepši dan u njihovim životima ništa neće pokvariti. No, puno toga može poći po zlu, a u to se uvjerila i mladenka kojoj je vjenčanje umalo upropastila jedna gošća zbog fotografiranja.

Mladenka je, naime, hodala prema oltaru, a gosti su je fotografirali mobitelima. No, jedna gošća malo se previše nagnula kako bi uhvatila što bolji kadar misleći da je ograda na koju se naslonila čvršća pa je pala zajedno s njom na put koji je vodio mladenku do oltara.

Foto: Screenshot Instagram

Šokirana djevojka brzo se ustala s poda, a jedan joj je mladić pomogao podići ogradicu dok su organizatorice vjenčanja pokupile cvijeće.

Mladenka je dotad s ocem pričekala te nastavila hodati prema oltaru kao da se ništa nije dogodilo. Djevojka u crvenoj haljini očito je imala sreće jer malo koja mladenka bi joj to oprostila, a video s ovog vjenčanja brzo je postao hit na Instagramu.

>>Članak je originalno objavljen u lipnju 2017. godine