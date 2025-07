'Pušila sam 40 godina, imala infarkt i tri stenta i znala sam da moram prestati'

Svatko na svijetu poznaje nekoga tko je ovisan o cigareti. To nalaže jednostavni zakon brojeva s obzirom na činjenicu da, barem ako je vjerovati podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), više od 1,1 milijarde ljudi na svijetu redovito puši. Dakle, otprilike, svaki osmi čovjek. U apsolutnim brojkama Kina je neslavni rekorder s oko 300 milijuna pušača, ali gledamo li koliki postotak stanovništva konzumira duhanske proizvode, mi u Hrvatskoj debelo "šišamo" Kineze. Tamo puši svaka peta osoba, a kod nas svaka treća, čime se svrstavamo među najgore, ne samo u Europskoj uniji, nego na planetu. Nećemo previše daviti sa statistikom, ali spomenimo samo još dva podatka koja se obično ističu kada se govori o ovoj temi: svaki drugi pušač u Hrvatskoj popuši u prosjeku 15-24 cigarete dnevno, odnosno otprilike – jednu kutiju. S obzirom na to da je cijena kutije sada već gotovo 5 eura, ispadne da jedna osoba popuši oko 1800 eura godišnje. Sami dajte mašti na volju na što bi se drugo taj novac mogao potrošiti. Ispada da bi bolje bilo zapaliti taj novac nego popušiti ga, jer time barem ne bismo nanijeli štetu zdravlju.