Pupovac: Veličanje Mihajla Hrastova nije prihvatljivo

Općina Krnjak i SNV obišli su danas grobove 13 rezervista JNA na dan kada su ubijeni na Koranskome mostu 1991. godine, a predsjednik Milorad Pupovac rekao je komentirajući otkrivanje murala Mihajlu Hrastovu da veličanje čovjeka osuđenog za ubojstvo zarobljenika nije prihvatljivo.

Veličanje ljudi koji su osuđeni za ratni zločin ni u kojem civiliziranom društvu se ne radi, veličanje čovjeka osuđenog za ubojstvo zarobljenika nije prihvatljivo ni u jednom poretku utemeljenom na etičnom i moralnim pravnom poretku, rekao je Pupovac.

Podsjetio je da su oni i obitelji stradalih bili ometani u sjećanju na stradanje, da im “uniformirani veterani” prošle godine to nisu dopustili na mjestu na kojem su stradali, a sada se provodi inicijativa preimenovanja mosta u ime jedinice čiji je pripadnik tu počinio ratni zločin. “To se ne bi smjelo dopustiti, a ako se dopusti, bit će to ozbiljna povreda dobrih uzusa ponašanja u demokratskih društvima”, rekao je Pupovac, nazivajući to “teškom i grubom porukom ljudima koji se sjećaju žrtava”.

Pupovac je upitao kome će se moći nakon ovog prigovoriti za slične događaje izvan Hrvatske, za događaje u kojima su optuženi ili osumnjičeni ljudi za ratne zločine prema pripadnicima hrvatskog naroda ili nekog trećeg naroda. Nazvao je to “opasnim poslom”.

Za inicijativu karlovačkoga gradonačelnika Damira Mandića da oni zajedno s braniteljskim udrugama sjednu u gradskoj upravi i dogovore se o načinu komemoriranja žrtava iz 21. rujna 1991. Pupovac je rekao: “Mi jesmo za objedinjene komemoracije, mi naša sjećanja ne zamišljamo kao sukobe, nego kao priliku za iskazivanje pijeteta i izmirenja.”

Rekao je kako do njega nije došla ta gradonačelnikova inicijativa, ali, dodao je, “SNV želi razgovore o zajedničkim komemoracijama, no ne na način da bi bilo tko bio povrijeđen”. SNV je priopćio da je u Donjim Budačkim, mjestu u općini Krnjaku, danas bila organizirana komemoracija žrtvama zločina na Koranskome mostu, razoružanim rezervistima JNA koji su prije 30 godina ubijeni nakon što su se predali pripadnicima MUP-a i ZNG-a.

Vjerski obred je održan u manastiru Presvete Bogorodice Trojeručice, a nakon toga su položene ruže i zapaljene svijeće na grobovima ubijenih. Uz manjinske predstavnike Karlovačke županije, načelnika općine Krnjaka i predstavnike SNV-a i Documente, grobove su obišle majke, supruge i kćeri ubijenih.