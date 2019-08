'Ovi slučajevi napada na Srbe tijekom ljeta nisu izolirani incidenti'

Zastupnici SDSS-a Milorad Pupovac, Boris Milošević i Dragana Jeckov održali su konferenciju za medije "Napad na Srbe s područja Knina".

- Ja ću reći nekoliko riječi o klimi u kojoj je sve ovo moguće, kazao je Milorad Pupovac i ustvrdio da su podijelili popis napada na pripadnike srpske manjine novinarima koji su se dogodili u proteklih nekoliko mjeseci te je pročitao popis napada. Neke od onih koje je naveo su da su u Supetru pretučena grupa radnika gdje je motiv bio 'gdje su Srbi', kako je preminuo Radomir Petković, član SDSS-a kojeg je zatukao čovjek koji je optužen za ratne zločine.

- Možda nekome to nije dosta, ali nama je. Vjerojatno misle da je to normalno, ali to nije normalno. Mi se na veličanje ustaštva nikad nećemo naviknuti. Za nas 'za dom spremni' ne može biti opravdano i ne može imati niti jednu drugu konotaciju, a to je službeni pozdrav ustaške države. Ako je toga bilo za vrijeme Domovinskog rata, onda je to problem Domovinskog rata. Ako je to za vrijeme komemoracije, onda je to problem komemoracije, kazao je Pupovac.

- Dok imam fizičke snage i mentalne sposobnost, ne postoji nitko tko će mi začepiti usta. Ako su neki spremni za Dom, ja sam spreman za to. To poručujem onima koji mi šalju prijetnje na službeni mail, fakultetski rat. Ti ljudi nastavljaju progone protiv ljudi koji ne pokazuju nelojalnost ustavnom poretku ove zemlje. Kad se kaže da je to rezultat klime, onda se griješi jer stvari neće nestati ako ih se ne zove pravim imenom. Ovi slučajevi tijekom ljeta nisu izolirani incidenti. Da je riječ o slučajevima samo za ovu godinu, bilo bi dovoljno. Mi nastavljamo rad s komemorativnim praksama, a neki žele ovo malo Srba što je ostalo protjerati iz Hrvatske, ispričao je Milorad Pupovac koja kaže kako se boji da Hrvatska zbog svoje opsesivne mržnje ne doživi istu sudbinu kao i marionetska država 1945. godine.

Obratit će se institucijama

- Govorim to s najdubljom zabrinutošću da se to može dogoditi. Svjedok sam i akter da je Hrvatska unatoč progonu Srba 1995. godine zbog normalizacije Srbe učinila sve da postane članica Vijeća Europe, da postane kandidatkinja za Europsku uniju, da postane kandidatkinja za NATO-a - izjavio je Milorad Pupovac koji kaže kako je Hrvatska izgubila sve kredite koje je imala da uđe u Europsku uniju i NATO .

Saborski zastupnik kazao je kako Hrvatska postaje zemlja u kojoj se vrijednosti tih organizacija svakodnevno krše: vrijednosti ljudskih prava, prava manjina i vrijednosti na kojima je nastao moderni svijet nakon II. svjetskog rata - antifašizma.

- Nakon što smo to dugo odlagali, obratit ćemo se tih institucijama da u ovoj zemlji zaštitimo te vrijednosti temeljem kojih je ova zemlja postala članica tih organizacija, kazao je Pupovac

'Danas je prihvatljivo udariti nekoga tko je Srbin'

Boris Milošević komentirao je napad u kafiću na pripadnike srpske manjine.

- Kad su upali u kafić počeli su udariti sve od reda. U tom kafiću se nalazilo nekoliko muškaraca, žena i nekoliko djece koje će vjerojatno imati traume. Htio bih reći da ovaj napad nije bio izoliran incident. Ovaj napad nije bio spontan, nego dobro organiziran. Ovdje se nije radio o kafanskoj svađi, oni su znali da se tamo okupljaju lokalni Srbi koji su u jednoj mirnoj atmosferi pratili utakmicu Crvene Zvezde. Ovaj napad je za nas motiviran netrpeljivošću prema Srbima. Danas je prihvatljivo udariti nekoga tko je Srbin, kazao je Milošević.

Dragana Jelckov kazala je da se dogodio zločin iz mrženje i kako je potrebno sankcionirati ga, te kako ga je potrebno pokušati iskorijeniti.

- Hrvatska javnost trpi svog nasilja kojeg se ne pokušava suzbiti dovoljno. Osuda ovakvih i sličnih događaja jasno je da ne daje nikakve rezultati. Jasno je da je potrebno oštrije sankcionirati. Potrebno je to karakterizirati kako je - zločinom iz mržnje. Dolazimo u situaciju da se nasilničko ponašanje tolerira i da mu se na neki način ne suprotstavljamo. To ne može nikome ići u koristi. Mi smo turistička zemlja i ovakve poruke nisu dobrodošle.

Podsjetimo, skupina maskiranih mladića napala je goste i vlasnike kafića u Uzdolju i Đevrskama, a svjedoci kažu da su ih vrijeđali na nacionalnoj osnovi. U prvom napadu ozlijeđeno je više ljudi, a među njima je 17-godišnjak koji ima osam šavova na glavi.

