Jedna osoba poginula, specijalci okružili kuću, policija objavila fotografiju

Jedna je osoba poginula, a više je ljudi ozlijeđeno u pucnjavi u Utrechtu u Nizozemskoj, javila je policija. Napadač je u bijegu. U međuvremenu je u istoimenoj provinciji proglašena najviša razina opasnosti od terorizma. Policija je objavila da se pucalo na više lokacija po Utrechtu.

Policija je objavila fotografiju čovjeka s kojim žele razgovarati vezano za pucnjavu:

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht. Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k

"U Utrechtu se pucalo na nekoliko lokacija", rekao je čelnik protuterorističke agencije Pieter-Jaap Aalbersberg na konferenciji za novinare.

"U ovome trenutku još puno toga nije jasno i naporno radimo da utvrdimo sve činjenice. Ono što znamo je da je počinitelj u bijegu", dodao je. Aslbersber nije želio reći je li poznat njegov identitet, koliko je ozlijeđenih i u kakvom su stanju, no istaknuo je kako se "čini da je riječ o terorističkom napadu".

Televizija NOS objavila je da je policija opkolila zgradu u kojoj se napadač navodno skriva.

Lokalni mediji javljaju kako su svjedoci prijavili muškarca u tramvaju koji je izvukao oružje i upucao nekoliko ljudi.

Netherlands: Several injured in shooting in local tram in the Dutch city of Utrecht. Emergency services at the scene pic.twitter.com/Y261blZYth