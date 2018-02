Mladić opsjednut oružjem pucao u školi. 'Mislili smo da je vježba, a onda nas je uhvatila panika'

Američki mir ponovo je narušen: oko tri sata po lokalnom vremenu u srednjoj školi Majory Stoneman Douglas High na Floridi začuli su se pucnji, a prema prvim podacima ozlijeđeno je vise od 20 osoba. Napad se dogodio desetak minuta prije završetka nastave, a školu u gradiću Parklandu, koji broji oko 20.000 duša, u Boci Raton okrugu Broward na Floridi okružila je policija.

Počinitelj je 19-godišnji Nicolas Cruz, problematični bivši učenik opsjednut oružjem, koji je nekoć čak bio i proglašen prijetnjom za svoje razredne kolege.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.