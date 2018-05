Pucnjava u Marseillu: maskirani muškarci pucali na mlade iz kalašnjikova

Najmanje jedna osoba je ozlijeđena nakon što je skupina maskiranih muškaraca naoružanih kalašnjikovima danas otvorila vatru na mladež u Marseilleu.

Kako prenosi Guardian, pucnjava se dogodila blizu kulturnog centra u četvrti Busserine.

Napadači su stigli u tri vozila, a navodno je došlo i do razmjene vatre s policijom.

Lokalni policijski dužnosnik rekao je da se incident ne istražuje kao terorizam.

Marseille shooting: Hooded men open fire with Kalashnikovs - The men opened fire on a group of young people not far from the cultural space known as ‘La Busserine’, local media Corse-Matin reports. pic.twitter.com/WdaVs5v71F