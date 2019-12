Psihologinja otkrila zašto ljudi bježe kad skrive prometnu nesreću

Posljednjih nekoliko dana hrvatsku javnost potresla su dva slučaja prometnih nesreća u kojima su krivci pobjegli s mjesta nesreće.

- Ovo je jedna panična reakcija u stresu, emocionalnom stanju kad vi ne možete realno sagledati svoju situaciju, vi ste tog trenutka vjerojatno svjesni da ćete biti uhićeni, da se ne možete sakriti - objašnjava prometna psihologija Ljiljana Mikuš zašto vozači bježe s mjesta nesreće koju su skrivili, piše Dnevnik.hr.

Bijeg s mjesta nesreće i nepružanje pomoći teško ozlijeđenoj osobi kazneno je djelo, a kazna predviđena za to kazneno djelo je novčana, ali i zatvorska. Ako je osoba teško ozlijeđena, tada je predviđena kazna zatvora od jedne do osam godina, dok u slučaju da osoba premine tada je kazna zatvora od tri do 15 godina.

Kako je istaknuo prometni vještak Goran Husinec, ljudi često izmišljaju razne stvari kao to da su bili pod šokom.

Ove godine u čak 204 slučaja počinitelji nesreća s poginulim ili ozlijeđenim osobama pobjegli, a da unesrećenima nisu pomogli niti su nesreću prijavili.

U sudaru automobila i teretnog vozila u Međimurju poginulo dvoje ljudi