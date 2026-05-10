Bio je ponos hrvatskog brodogradilišta, a onda je postao 'brod duh'. Godinama je napušten plutao oceanima

Nekoć ponosni ekspedicijski kruzer izgrađen u brodogradilištu u Kraljevici postao je jedna od najvećih pomorskih misterija modernog doba. Nakon što je napušten, godinama je plutao oceanom, potaknuvši jezive priče prije nego što je zauvijek nestao. Priča o brodu MV Lyubov Orlova započela je 1976. godine u Kraljevici gdje je porinut kao kruzer klase ojačane za plovidbu ledom. Godinama je služio svojoj svrsi, prevozeći turiste i istraživače na krstarenja Antarktikom i Arktikom, a njegov ojačani trup uspješno je odolijevao i najsurovijim uvjetima polarnih mora. No, blistava karijera ovog plovila završila je neslavno, pretvorivši ga u modernu legendu o ukletom brodu koji besciljno pluta sjevernim Atlantikom, postavši simbolom nemara, financijskog kraha i pomorske misterije.

Početak kraja dogodio se u rujnu 2010. godine kada je brod zaplijenjen u kanadskoj luci St. John's u Newfoundlandu. Vlasnici su dugovali više od 250.000 dolara zbog otkazanog krstarenja uzrokovanog brojnim kvarovima na brodu. Čak 51 član posade, većinom Rusi i Ukrajinci, ostao je napušten na brodu bez plaće duže od pet mjeseci. Bez novca i valjanih viza, bili su prisiljeni osloniti se na humanitarnu pomoć i donacije hrane lokalnog stanovništva kako bi preživjeli. Dok su vlasnici kroz mrežu offshore tvrtki izbjegavali odgovornost, posada je živjela u neizvjesnosti, zarobljena na brodu koji je polako trunuo na vezu.

Nakon dvije godine pravne bitke i propadanja, brod je u veljači 2012. prodan kao staro željezo za 275.000 dolara tvrtki Neptune International Shipping. Plan je bio odvući ga u Dominikansku Republiku i razrezati. No, samo dan nakon što je tegljač Charlene Hunt isplovio s Orlovom, 24. siječnja 2013. godine, usred oluje na Atlantiku puknuo je konop za tegljenje. Posada tegljača očajnički je pokušavala ponovno osigurati brod, ali snažni vjetrovi i valovi visoki tri metra onemogućili su svaki pokušaj. MV Lyubov Orlova ostao je prepušten na milost i nemilost oceana.

Budući da je napušteni brod od četiri tisuće tona predstavljao opasnost za naftne platforme u tom području, kanadske vlasti poslale su brod Atlantic Hawk da ga stavi pod kontrolu. Uspjeli su ga osigurati i odvući dalje od kanadskih voda. A onda je uslijedio šokantan potez - kada je brod stigao u međunarodne vode, Transport Canada je naredio da ga se jednostavno pusti. U službenom priopćenju naveli su kako brod više ne predstavlja prijetnju kanadskim interesima te da je odgovornost za njega na vlasniku.

Vijest o napuštenom kruzeru koji pluta Atlantikom ubrzo je postala globalna senzacija. Britanski tabloidi prednjačili su u stvaranju morbidne legende, objavivši teoriju da je brod sada dom hordama štakora. Prema toj priči, glodavci koji su ostali zarobljeni na brodu, bez ikakve hrane, počeli su jesti jedni druge kako bi preživjeli. Ideja o tristo metara dugom plovilu punom "izgladnjelih, kanibalskih štakora" koje nekontrolirano pluta prema obalama Irske ili Velike Britanije izazvala je paniku iako za takve tvrdnje nikada nije bilo dokaza.

Posljednji put je MV Lyubov Orlova viđen 23. veljače 2013. godine, na oko 1.300 nautičkih milja od irske obale. Nakon toga, svaki vizualni kontakt je izgubljen. Tjedan dana kasnije, 1. ožujka, primljen je signal s brodskog radio-uređaja za hitne slučajeve (EPIRB), koji se aktivira isključivo u kontaktu s vodom. Stručnjaci su to protumačili kao jasan znak da je brod, izmučen olujama i godinama zanemarivanja, počeo tonuti. Još jedan takav signal zabilježen je 12. ožujka, a od tada vlada potpuna tišina. Vjeruje se da olupina leži negdje na dnu sjevernog Atlantika, no njezina točna lokacija nikada nije otkrivena.

