Europa podijeljena zbog jedne svakodnevne navike: pogledajte gdje je Hrvatska

Internetom se proširila nova karta Europe koja prikazuje u kojim državama ljudi još uvijek najčešće suše odjeću na otvorenom, a u kojima prevladavaju sušilice i sušenje u zatvorenom prostoru. Prema prikazanoj statistici, Hrvatska i većina zemalja jugoistočne Europe nalaze se među “zelenim” državama, što znači da građani i dalje uglavnom suše robu vani – na balkonima, dvorištima i terasama.

S druge strane, zemlje srednje Europe, posebno njemačko govorno područje, označene su crvenom bojom, što upućuje na znatno manju praksu sušenja odjeće na otvorenom. Zanimljivo je da se među državama koje također rijetko suše robu vani nalazi i Rusija. Italija i Slovenija smještene su u “svijetlozelenu” kategoriju, gdje se odjeća većinom još uvijek suši na otvorenom, ali ne toliko izraženo kao na Balkanu.