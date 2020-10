Psihijatar upozorio na davanje podrške napadačima: 'To dovodi do repeticije djela'

Psihijatar Herman Vukušić komentirao je današnji napad na Markovu trgu i što je moglo nagnati 22-godišnjaka da počini takvo djelo te potom sebi presudi.

Počinitelj Danijel Bezuk bio je dijete branitelja, a stric mu je poginuo u obrani Vukovara. Vukušić tvrdi da je on zbog toga odrastao uz ratne traume, iako ih nije osobno doživio.

"Mislim da možemo govoriti o transgeneracijskom učinku traume", ustvrdio je u razgovoru za RTL Direkt.

Napadač je nedugo prije napada napisao status na Facebooku, a Vukušić se osvrnuo na njega te rekao: "To ima širi kontekst i teško je špekulirati što ga je na to navelo. Nemojmo smetnuti da živimo u čudnim vremena, opći prag tolerancije na podražaj puno je niži".

Na poruke i komentare podrške koje su mladiću pružene nakon napada ispred Banskih dvora, psiholog je rekao: "One su zastrašujuće kao i sam čin. Reakcije na društvenim mrežama, koliko god možemo suosjećati, to se ne može opravdati", tvrdi te napominje kako je dobro što je mladićev Facebook profil brzo ugašen. To, kako kaže, nije bio slučaj s profilom Filipa Zavadlava na kojem su se takve poruke vrlo dugo dijelile.

"To je zastrašujuće - psihološki i emotivno, ali i opasno. Takva klima donosi do repeticije djela", upozorava Vukušić.

"Prag tolerancije je nizak, ljudi svašta tvrde, zasipavaju se negativnim vijestima i to ostavlja traga. Moje razmišljanje je da nismo u ovoj klimi, ovaj se slučaj ne bi dogodilo", rekao je i ustvrdio kako je to i svojevrsna poruka Nacionalnom stožeru civilne zaštite.

"Svakodnevno zastrašivanje negativnom brojkama nije potrebno. Probajmo smanjiti razinu opće društvene frustracije", zaključio je.