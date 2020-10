Sindikat uputio oštru kritiku Vladi i premijeru: 'Tko će odgovarati za nemile posljedice?'

Nacionalni sindikat policije nakon današnjeg je napada na policajca na Markovu trgu poslao dopis Vladi i premijeru Andreju Plenkoviću. Navode kako su policijski službenici neadekvatno zaštićeni te zbog toga kritiziraju premijera i Vladu.

Njihov dopis prenosimo u cijelosti:

"Poštovani gosp. Plenković, danas, 12. listopada 2020. godine, u jutarnjim satima, svjedočili smo dosada neviđenoj tragediji napada na policijskog službenika koji je osiguravao zgradu Vlade RH. Budući da se radi o našem kolegi i članu našeg sindikata uzimamo si za pravo i obvezu uputiti Vam oštre kritike na okolnosti loše i neadekvatne zaštite policijskih službenika.

Gospodine Plenkoviću, prije nešto više od mjesec dana javno ste na sjednici Vlade RH pozvali ministra Davora Božinovića da donese sigurnosnu prosudbu i da režim kretanja na Markovom trgu uskladi sa procjenom stanja sigurnosti. Svjedoci smo da su ne samo policijski službenici, nego i sami članovi Vlade, izloženi jako lošoj sigurnosnoj zaštiti uslijed zapuštanja i tromosti sustava u zadnjih nekoliko godina.

Temeljem ishodišnog strateškog dokumenta - Strategije nacionalne sigurnosti RH primarni cilj je dostizanje najvišeg stupnja sigurnosti i zaštite stanovništva te kritičnih infrastruktura RH, kojima pripada i zgrada Vlade/Sabora. Također u tom istom dokumentu se poziva na povećanje odgovornosti svih dionika nacionalne sigurnosti tijekom procijene prijetnji i rizika u svom području djelovanja. Usporedno navodima temeljnog dokumenta kojim se osigurava sigurnost svih građana RH, pitamo Vas kao premijera, tko će odgovarati za nemile posljedice spornog današnjeg događaja? Tko će odgovarati zbog neadekvatne procjene stanja sigurnosti i rizika, ne planiranja mjera, radnji i potrebitih resursa u svrhu osiguranja na koje ste i sami javno ukazali nakon pojačanog trenda neželjenih događaja i incidenta pred kritičnom infrastrukturom zgrade Vlade/Sabora??? Tko će odgovarati jer ,,Hitna pomoć" nije pristigla niti nakon pola sata vremena od dojave?!? Napominjemo kako je kolegu prevezlo sanitetsko vozilo koje se igrom slučaja zateklo na spornom mjestu te se ovom prilikom u ime svih policijskih službenika zahvaljujemo vozaču saniteta jer je pokazao suosjećanje za razliku od pojedinih statista ispred i unutar zgrade Vlade Moralna odgovornost je u svakom slučaju izostala u svakom institucionalnom segmentu RH, jer, ipak, radi se samo o životu prosječnog policajca, građanina RH koji se zavjetovao staviti svoj život ispred svakog drugog života, u ovom nemilom slučaju ispred života svakog pojedinca koji ulazi u zgradu Vlade/Sabora, pa tako i Vašeg života Premijeru.

Pored ranjenog kolege su prolazili ministri, dužnosnici, gotovo nitko ie nije udostojao mu prići i pokazati brigu i ljudskost. Ostavljen je na plotu, na rubu zgrade, okružen tek nekolicinom svojih kolega i slučajnim prolaznicima. Marginaliziran, obezvrijeđen i ranjen. Ranjeni kolega Fiuri je odraz svakog policijskog službenika u RH, najmjerodavnija slika nezavidnog položaja u kojem se danas nalaze svi policijski službenici.

Možemo Vam sugerirati primjenu nacionalnog osiguranja kao primjerice u Budimpešti ili Pragu gdje su zgrade Vlade također u povijesnim jezgrama grada, ali su mjere i aktivnosti usklađene sa brojnim posjetiteljima i prije svega stavljaju na najvišu razinu živote i sigurnost policajaca i članova Vlade koje čuvaju. Nije ponekad loše učiti od boljih!

Nakon svega želimo naglasiti kako ovakav čin najteže osuđujemo jer iskazivati svoje nezadovoljstvo (bilo kojim segmentom društvenog ili privatnog života) ne daje pojedincima za pravo da se koristite nasiljem. U Republici Hrvatskoj formalno postoje razni načini i instrumenti koji su dostupni građanima za iskazivanje svog nezadovoljstva, a nasilje i oružani napadi te svako drugo zadiranje u zdravlje i život građana RH nikako nisu jedan od tih puteva kojima pojedinac si uzima za pravo izrazili to isto nezadovoljstvo. tražimo od Vas i svih odgovornih dionika nacionalne sigurnosti RH planiranje te provedbu potrebitih radnji i aktivnosti, osiguranje nužnih resursa i adekvatne opreme za sve policijske službenike u cilju osiguranja njihove sigurnosti te uvjeta za kvalitetan rad.

Nakon svega, našem ranjenom kolegi i članu Nacionalnog sindikata policije želimo brz i potpun oporavak. Poručujemo da ćemo osigurati sva potrebita sredstva za liječenje i rehabilitaciju policijskog službenika, kao i materijalnu te besplatnu pravnu pomoć koju će imati na raspolaganju od strane Nacionalnog sindikata policije.

Za kraj Vas još jedanput želimo podsjetiti da sve kolege policijski službenici zavjetovano stavljaju svoj život ispred svih građana Republike Hrvatske, tako i ispred Vaših. Cijenite tu činjenicu i neka Vam ona bude smjernica svaki puta kada imate u rukama donošenje odluka o našim pravima, o našim uvjetima rada, o našim ovlastima...", poručuje Sindikat, a dopis potpisuje predsjednik sindikata Nikola Kajkic, dipl.iur.