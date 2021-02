Psi na otvorenom na buri i minusima, nadležni kažu - uhranjeni su i vesele naravi

Spuštala se proteklih noći temperatura i do minus tri Celzijeva stupnja, puhala je jaka bura. Izloženi svim vremenskim nepogodama u boksovima na osami, udaljeni od svakodnevnih pogleda stanovnika Cresa, među brdima, žive psi. Njihov lavež i cviljenje nagnali su našu čitateljicu (podaci u redakciji) da se približi ogradi imanja i zabilježi uvjete u kojima žive.

– Nisam vidjela što imaju u tim jadnim sklepanim kućicama ni imaju li što u zdjelicama, ali jasno sam prepoznala da im nije ugodno. Strašno je hladno vani, ljudi su u kuće unijeli i biljke da se smrznu, i ja sam. A kod pasa je sve otvoreno, puše na sve strane. Vratila sam se i drugi dan, oni su cijelo vrijeme tamo. Teško mi je bilo i slušati kako bolno cvile – ispričala nam je, a potražila je i pomoć Društva za zaštitu životinja Mali Lošinj koje je sve prijavilo komunalnom redarstvu grada Cresa.

Mjesto već poznato, psi u boksovima na imanju daleko od vlasnika, a on sam više puta prijavljivan je zbog uvjeta u kojima drži životinje, o čemu je pisao i Večernji list. Čude se svemu tome i turisti, neki od njih i sami su pisali nadležnima. Kažu čak i iz Lovačkog saveza da to nije primjeren način brige o psima. Ali ništa se ne mijenja godinama.

Posljednji put dobio je i odgodu za popravljanje uvjeta pa je stavio nadstrešnicu. No sve ostalo je, rekli su tada nadležni, prema Zakonu o zaštiti životinja i Odluci o načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinja Grada Cresa. Na imanju su tada bile i druge životinje, čime su opravdali držanje pasa na adresi različitoj od mjesta prebivališta vlasnika. Drugih životinja sada, kako doznajemo, nema. Kako su reagirali na prijavu Društva, što su uočili u nadzoru i što je naloženo vlasniku, jesu li psi čipirani i jesu li to isti psi, upitali smo Grad Cres.

– Komunalni redari Grada Cresa obavili su uvid radi utvrđivanja stanja u kojem se nalaze psi iz prijave. Utvrđeno je da se na posjedu, koji je u potpunosti ograđen i na čijem ulazu stoji znak upozorenja koji ukazuje da se na posjedu nalaze psi, nalaze tri mužjaka pasmine alpski brak jazavčar, njemački lovni terijer i posavski gonič. Sva tri psa borave svaki u svojem natkrivenom boksu, svaki pas ima svoju kućicu, kao i zdjelicu za hranu i vodu. Boksovi su uredni, voda je čista, a psi su uhranjeni i vesele naravi. Označeni su mikročipom i cijepljeni protiv bjesnoće, a svi podaci poznati su Gradu Cresu. S obzirom da vlasnik nije prekršio odredbe Zakona o zaštiti životinja, kao ni odredbe Odluke o načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinja Grada Cresa, nije bilo pravnog osnova za daljnje postupanje – kažu iz Grada Cresa i dodaju da je o prijavi Društva za zaštitu životinja Mali Lošinj obaviještena i veterinarska inspekcija.

– Na mojoj terasi u gradu sve je zaleđeno, i voda u ukrasnoj fontani. Kako mogu reći da je voda čista, koliko dugo je bila voda prije nego se zaledila? – pita se naša čitateljica. I dodaje, jasno da se psi vesele ljudima, tko zna koliko ih često vide.

Nismo doznali hoće li inspekcija po prijavi i postupati, no zasigurno će biti zadovoljni što psi imaju kućice, zdjelice za hranu i vodu, što su čipirani i cijepljeni, uhranjeni i vesele naravi. Kada će inspekcija postupati po Zakonu o zaštiti životinja, koji jasno kaže da je zabranjeno izlagati životinje nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima, zanemarivati ih s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu te ograničavati njihovo kretanje na način koji im uzrokuje patnju, ozljede ili strah. Nisu li minus tri i bura koja ledi kosti nepovoljni vremenski uvjeti? Veterinari kažu da je opasno već i minus jedan za neke od pasmina i da se mora pozorno pratiti kako se životinje ponašaju. Ovi psi sami su, na njih nitko ne pazi. Nije li to zanemarivanje zdravlja? A to je zakonom zabranjeno, predviđena je i kazna za počinitelje. Psi su zatvoreni u boksu, kretanje im je ograničeno. Na zimi i buri, nije li to patnja? A to je zakonom zabranjeno. Uostalom, koliko traje život psa u ovim boksovima? Ako su točne sve informacije o pasminama i spolu pasa, ova tri psa nisu tu bila prije tri godine. Gdje su psi koji su tada bili na istom imanju?