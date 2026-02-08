Naši Portali
EVO O ČEMU JE RIJEČ

HOK raspisao natječaj: Odjel za odnose s javnošću već postoji, ali zapošljavaju voditelja nove službe

Zagreb: Pregled stanja u obrtništvu te realizirane i planirane aktivnosti HOK-a
Igor Kralj/PIXSELL
Naime, HOK već ima Odjel za odnose s javnošću i protokol koji vodi Maja Popović, a u njemu su zaposleni i savjetnici za odnose s javnošću i protokol Vesna Biondić Jeleč i Amon Remenar

Hrvatska obrtnička komora (HOK) objavila je natječaj za zapošljavanje voditelja ili voditeljice Službe za odnose s javnošću i protokol, što je privuklo pozornost jer takav odjel u Komori već postoji. Naime, HOK već ima Odjel za odnose s javnošću i protokol koji vodi Maja Popović, a u njemu su zaposleni i savjetnici za odnose s javnošću i protokol Vesna Biondić Jeleč i Amon Remenar, piše Obrtnik.hr. Sva tri zaposlenika rade na puno radno vrijeme.

Unatoč tome, Komora sada traži novog djelatnika koji bi, također na puno radno vrijeme, radio poslove odnosa s javnošću i protokola, ali u novoformiranoj Službi za odnose s javnošću i protokol te pritom bio njezin voditelj. Opisi poslova i nazivi radnih mjesta, prema dostupnim informacijama, u velikoj se mjeri podudaraju. U natječaju je navedeno da kandidat s visokom stručnom spremom treba imati najmanje tri godine radnog iskustva, pri čemu se ne traži nužno iskustvo u odnosima s javnošću. Kao alternativni uvjet navodi se i viša stručna sprema uz osam godina radnog iskustva, također bez preciziranja područja rada. Natječaj je otvoren do 9. veljače.

Mogući razlozi za zapošljavanje povezuju se s važnom godinom za HOK. Očekuje se donošenje novog Zakona o obrtu, koji bi mogao utjecati na komorski sustav i pitanje obveznog članstva, a tijekom 2026. predstoje i izbori za vodstvo na svim razinama Komore. Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil nedavno je najavio obilazak svih područnih komora i udruženja obrtnika u Hrvatskoj, što se tumači i kao priprema za novi mandat na čelu organizacije.

Ključne riječi
HOK

