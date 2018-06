Prvo potpisi pa ocjena ustavnosti

Nakon što je referendumska inicijativa “Narod odlučuje” izrazila sumnjičavost prema tomu hoće li državne institucije u dobroj vjeri provjeriti broj prikupljenih potpisa, ministar uprave ustvrdio je kako je “nedopustiva i bezobrazna doza nepovjerenja koju inicijativa iskazuje” te je dometnuo “ako do postupka provjere uopće dođe”. Time je dao naslutiti kako bi Hrvatski sabor referendumska pitanja mogao uputiti Ustavnom sudu pa bi do provjere došlo tek naknadno, ako Ustavni sud utvrdi da su pitanja ustavna. Je li to moguće?

Elegantno rješenje za službe

Dakako, to bi s gledišta državne uprave bilo elegantno rješenje jer bi u tom slučaju Ustavni sud mogao osloboditi državne službenike možda uzaludnog posla provjere potpisa ako se utvrdi da su pitanja neustavna. I zdravorazumski je takav pristup dvojben jer je provjera potpisa tehničko pitanje, dok je pitanje ustavnosti referenduma iznimno složen posao oko kojeg se, osim 13 ustavnih sudaca koji odgovor moraju dati u roku od 30 dana, mogu angažirati i vanjski stručnjaci, u ovom slučaju za izborni sustav, ustavno pravo i prava manjina.

Iznimno, Hrvatski sabor prije provjere potpisa obratio se Ustavnom sudu jedino u slučaju inicijative “Birajmo zastupnike imenom i prezimenom” 2014. godine. Ali tada je prvi put postavljeno načelno pitanje o mjerilima za utvrđivanje “deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj”. Sada se pak prema tim mjerilima zna već i prije nego su potpisi prikupljani koliko je traženih 10 posto. Na ostalim referendumima (o radu, braku, ćirilici, a potom i o autocestama i outsourcingu) broj prikupljenih potpisa bio je bitno iznad 10 posto pa nije bio sporan. Odnosno, Ustavni sud preuzimao je utvrđenja Odbora za Ustav bez obzira na to je li Državni zavod za statistiku provjeravao valjanost potpisa na nekom uzorku (o autocestama i outsourcingu) ili nije jer ih je bilo toliko da to nije bilo sporno.

Odlučuju kad to traži 10%

Razlog tomu da provjera treba prethoditi ocjeni ustavnosti leži u članku 95. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu: “Na zahtjev Hrvatskoga sabora Ustavni sud će, u slučaju kad deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj zatraži raspisivanje referenduma, utvrditi je li sadržaj referendumskog pitanja u skladu s Ustavom i jesu li ispunjene pretpostavke iz članka 86. stavka 1. do 3. Ustava Republike Hrvatske za njegovo raspisivanje”. Dakle, provjera 10% potpisa pretpostavka je za odluku o usklađenosti referenduma s Ustavom pa Sabor riskira da mu Ustavni sud vrati zahtjev radi provjere potpisa.