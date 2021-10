'Prvih tjedan dana bilo je suza i dilema, ali tada sam shvatila da se moram boriti i vjerovati liječnicima'

Nevjerica, strah i neugoda. I pitanja koja se roje. Zar se to meni stvarno događa? Bujica emocija preplavila je Tatjanu Micek, 56-godišnju zdravstvenu djelatnicu iz Oroslavja, suprugu i majku, kada se početkom studenog 2019. suočila s jednom od najtežih dijagnoza – karcinomom dojke.

Predrasude o rekonstrukciji

Premda je godinama redovito radila mamografiju, zbog manjih problema sa štitnjačom u to je vrijeme otišla na redovitu UZV kontrolu štitnjače te joj je ujedno učinjen i UZV prsiju. Tada joj je otkriven povećani limfni čvor u lijevoj aksili veličine četiri centimetra, što je bilo zvono za uzbunu.

Srećom, dr. radiologije Mladan Ivkić i ing. radiologije Ivan Pijelić inzistirali su da se odmah, bezuvjetno, učini punkcija čvora. U vrlo kratkom roku u Poliklinici Drinković obavljena je sva dijagnostika, a učinjen je i MR dojke koji je otkrio tumor veličine jednog centimetra, potom i biopsija. Radilo se o HER2 pozitivnom karcinomu lijeve dojke. Odstranjene su joj obje dojke, prošla je kemoterapije, zračenja i rekonstrukciju te se još uvijek liječi. Ova hrabra žena želi podijeliti svoju priču i njome ohrabriti brojne druge žene koje se danas još uvijek boje i imaju predrasude upravo o zahvatu rekonstrukcije.

Jer, prema posljednjim dostupnim statističkim podacima, Hrvatska bilježi gotovo 3000 novooboljelih i gotovo 900 umrlih žena godišnje od raka dojke. Pritom je pandemija koja za sobom vuče strah od zaraze otežala provođenje pravovremenih preventivnih pregleda. Liječnici se, nažalost, svakodnevno susreću sa slučajevima u kojima se dijagnoza karcinoma mogla postaviti i ranije te imati bolji ishod liječenja i preživljavanja.

Stoga, tijekom listopada, mjeseca koji je posvećen borbi protiv raka dojke, Hrvatska liga protiv raka organizira niz javnozdravstvenih akcija, uključujući i Bra Day – Dan dojki, s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije raka dojke te edukacije o mogućnostima liječenja i oporavka, a koja jednog dana možda upravo nama ili nekome nama bliskome može spasiti život. Osim brojnih liječnika i volontera koji sudjeluju u kampanji, na središnjem mjestu su hrabre žene koje su odlučile podijeliti svoju životnu priču široj javnosti govoreći o trenucima kada im je bilo najteže, ali i pružiti potporu i nadu u izlječenje.

Tatjana Micek jedna je od njih. U prvim danima susreta s dijagnozom prošla je teške trenutke, strahove, neizvjesnost, prvi odlazak na kemoterapiju.

– Prvih tjedan dana bilo je suza i dilema hoću li reći kćeri ili ne. No ubrzo nakon toga okrećemo novu stranicu u životu. Ja sam izuzetno uporna osoba i ne želim se tako lako pokolebati. S dijagnozom koju smo imali suprug i ja otišli smo u KBC Dubrava, u kojem nas je primio docent dr. Domagoj Eljuga. Uz veliku dozu strpljenja i staloženosti objasnio nam je cijelu situaciju, objasnio dijagnozu te nas uputio u daljnje korake u liječenju. Već je tada napomenuo: “Vidimo se u jesen sljedeće godine da dogovorimo rekonstrukciju”, kaže Tatjana o tim teškim danima na samom početku borbe protiv karcinoma te nastavlja:

– Kako me dr. Domagoj Eljuga uputio, javila sam se potom u KBC Zagreb, u Zavod za onkologiju, u kojemu me preuzela onkologinja dr. Martina Koretić Bašić, koja me uputila u daljnja postupanja u procesu liječenja. Moje je iskustvo da u ovakvim situacijama svaki pacijent od liječnika mora očekivati što više kvalitetne i jasne komunikacije, a dr. Eljuga i dr. Koretić Bašić odmah su svojim pristupom zadobili moje puno povjerenje, što mi je bilo najvažnije. Zapravo je to u ovakvoj teškoj i neizvjesnoj situaciji najvažnije za pacijenta. A kada govorim o liječnicima, moram posebno zahvaliti našoj liječnici obiteljske medicine dr. Martini Špoljar Petrušić, koja me podržavala i pomagala mi u svakom trenutku tijekom cijelog liječenja – kaže Tatjana.

Ističe da bi željela zahvaliti i svim medicinskim sestrama te svem zdravstvenom osoblju koji su joj pomogli da što lakše prebrodi dugotrajan i težak proces liječenja.

Uz obitelj i prijatelje, veliku podršku i pomoć pružio joj je i iscjelitelj Zoran Bračika, kojem je neizmjerno zahvalna. Na nesreću, tijek njezina liječenja poklopio se i pandemijom koronavirusa. Iako su svi u obitelji iznimno pazili i potpuno smanjili kontakte, u prosincu 2020. godine potvrđena joj je zaraza COVID-19, no bolest je prošla je uz minimalne simptome, iako je nekoliko mjeseci poslije imala prilično ozbiljne post-COVID posljedice.

– Normalno je da nakon borbe s teškom bolešću i nakon mastektomije ženama padne samopouzdanje jer se bitno promijenio izgled tijela. No docent dr. Eljuga objasnio mi je mogućnosti i metode rekonstrukcije dojke, što sam odmah prihvatila. Očekivala sam upravo ono što sam i dobila, obje dojke istog volumena, iste konzistentnosti. Izuzetno sam zadovoljna učinjenim zahvatom. Dobila sam ponovno dojke koje su u skladu s mojim oblikom tijela, prirodan izgled obje dojke uz ostvarene najbolje moguće estetske rezultate. Uspješno učinjena rekonstrukcija grudi vratila mi je samopouzdanje, jer sam na neki način vratila i izgled tijela i osjećaj koji sam imala prije nego što sam se suočila s teškom bolešću – iskreno će Tatjana.

I onkoplastični kirurg i stručni tajnik Lige protiv raka docent dr. Domagoja Eljuga kaže da je, nakon obolijevanja od raka dojke i velikog stresa koji nosi ova dijagnoza, rekonstrukcija dojke zahvat koji ženi vraća psihofizičku cjelovitost i samim time pozitivno utječe na izlječenje.

Rekonstrukciju dojke moguće je napraviti uz uporabu silikonskih proteza ili ekspandera koji se postavljaju pod prsni mišić radi ekspanzije kože ili pak uporabom vlastitog tkiva koje se može uzeti s raznih dijelova tijela ili kombinacijom tehnika.

U Hrvatskoj su, kaže, na raspolaganju sve tehnike kojima se radi rekonstrukcija dojke vlastitim tkivom kao i kombinirane tehnike uporabe vlastitog tkiva i implantata ili samo implantata.

– U Hrvatskoj se ženama mogu ponuditi sve najmodernije rekonstrukcijske metode. Prema odabiru tehnike rekonstrukcije, prevladavaju one u kojima se koriste proteze ili pak ekspanderi i proteze. Po tome slijedimo svjetske trendove. Početkom rujna na kongresu plastičnih kirurga u Londonu predstavljen je novitet u ekspanderima. Motiva Flora ekspander jedini je takve vrste u svijetu koji na površini ne sadržava metal, stoga se ne isključuje mogućnost da se, ako je potrebno, napravi magnetna rezonancija, što može uvelike utjecati na pravovremenu dijagnostiku eventualnog ranog povrata bolesti – ističe doc. dr. Domagoj Eljuga.

Kontrolirajte se redovito

Dodaje da stručnjaci imaju veliku želju da njihove poruke dođu do što većeg broja ne samo žena nego i muškaraca.

– Ako smo uspjeli spasiti samo jedan život našom kampanjom, već smo učinili mnogo. A najbolji dokaz da se kampanje moraju nastaviti provoditi jest smanjenje smrtnosti od raka dojke i kontinuiran porast broja žena koje se svake godine odlučuju na rekonstrukciju dojke. Njihovo zadovoljstvo vlastitim izgledom tijela nakon provedenog postupka rekonstrukcije najbolji je motiv za sve ostale žene da se ohrabre i odluče za rekonstrukcijsku kirurgiju – poručuje dr. Domagoj Eljuga.

Dakako, i Tatjana Micek ima poruku svim ženama koje se bore s ovom teškom bolešću, kao i njihovim obiteljima i prijateljima.

– Neka ne donose unaprijed sud o svojoj bolesti, ljudsko tijelo je uporno, a ljudska psiha čudesna je stvar. Imajte povjerenja i vjerujte svom liječniku, ne slušajte priče drugih, trudite se biti pozitivni i uporni. Koristite sve mogućnosti i prava koje imate, savjetovanja s udrugama, ako je potrebno zatražite psihološku pomoć. Iskažite svoje osjećaje. No ona najvažnija poruka koju želim reći svim ostalim ženama je preporuka, a ona glasi – kontrolirajte se redovito! Izuzetno je važno rano otkriti maligno oboljenje, jer su tada i perspektive za izlječenje daleko veće.