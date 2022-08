Prvi put Alku je pratio strani državnik – slovenski predsjednik Borut Pahor

Sinjska alka ove je godine posebna. Uz hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, premijera Andreja Plenkovića, predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, prvi put u povijesti alkarske svečanosti pratio je i jedan strani državnik, i to slovenski predsjednik Borut Pahor. Pred Alkarskim dvorima dočekao ga je Milanović u društvu sinjskog gradonačelnika Mire Bulja koji je za ovu prigodu obukao sinjsku narodnu nošnju.

Prijateljski odnosi

– Prvi sam put u Sinju, jako mi drago što sam tu – rekao je Pahor i dodao kako je njegov posjet, u koji je došao na poziv predsjednika Milanovića, dobar za razvijanje prijateljskih i dobrosusjedskih odnosa Hrvatske i Slovenije.

VIDEO:Borut Pahor stigao u Sinj, dočekao ga Milanović

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Sinj je došao ranije jer je prvo s ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom posjetio Veteranski centar u bivšoj vojarni, jedan od četiri, koliko će ih biti u Hrvatskoj. Prije svečanog primanja u Alkarskim dvorima Milanović i Pahor posjetili su likovnu izložbu "Meštrović i Sikirica, suvremenice i suvremenici", a za to je vrijeme premijer Plenković s ministrima Tomom Medvedom, Davorom Filipovićem, Gordanom Grlićem Radmanom, Ivanom Malenicom te predsjednikom Sabora Jandrokovićem bio na molitvi u crkvi Čudotvorne Gospe Sinjske, a onda su se svi zajedno našli na primanju u Alkarskim dvorima. Prije toga, sinjski gradonačelnik Miro Bulj novinarima se požalio kako ga premijer i njegovi ministri ignoriraju, ne žele se susresti s njim iako su u njegovu gradu, no bitnija im je stranačka iskaznica pa "idu u Hrvace".

To je komentirao i Plenković.

– On se prije neki dan toliko nahvalio da sam računao kako je sve tako dobro da ne treba posebno ponavljati da u Sinju ide aglomeracija vrijedna nešto manje od 500 milijuna kuna, kao i da se praktički dovršio Veteranski centar koji će biti završen do listopada, vrijedan 70-ak milijuna kuna, potom Centar za socijalni rad, kružni tokovi, Hrvatske ceste. Meni je drago da se on hvali svim tim projektima koji su projekti Vlade RH, a vidjet ću ga sada zajedno sa svim ostalim uzvanicima na primanju u Alkarskim dvorima – izjavio je Plenković koji je nakon susreta s gvardijanom fra Marinkom Vukmanom u samostanu Čudotvorne Gospe Sinjske novinarima rekao da mu je drago biti u Sinju naglasivši kako je Alka krasna tradicija hrvatske povijesti i junaštva Cetinske krajine.

– Lijepo mi je vidjeti toliko ljudi koji svake godine dolaze kako bi zajedno sa Sinjankama i Sinjanima njegovali našu baštinu, kao i u samostanu – rekao je Plenković. Novinari su ga pitali da komentira izjave iz Srbije nakon obilježavanja Oluje na što je odgovorio da smo u dva tjedna čuli toliko uvreda, toliko teških riječi i primitivnih ispada, iz optike naše uređene zemlje, članice EU i NATO-a, u kojoj uvažavamo manjine te su one dio vlasti uključujući i srpsku manjinu.

– Oni su kao iz nekog vremena prije najmanje 30 godina, ako ne i više, te zato, ne odgovarajući na te brutalne uvrede nekih članova Vlade koje su sramotne, pozivam da sazru što bi bilo dobro za njih, ali i za sve oko Srbije – poručio je Plenković. Upitan o slučaju iznenadne smrti splitskog novinara Vladimira Matijanića Plenković je izrazio sućut obitelji i svim njegovim kolegama kazavši da je uvijek grozno kada netko umre tako mlad. Istaknuo je da sve treba ispitati i da je ministar najavio da će se provesti nadzor u KBC-u Split da se vidi što se točno dogodilo. Podsjetio je i da DORH provodi izvide u tom slučaju te da on u ovom trenutku nema baš nikakvu informaciju koja bi bila dodatna vrijednost onome što je pročitao u medijima.

U Alkarskim dvorima gostima je dobrodošlicu je poželio predsjednik Viteškog alkarskog društva Stipe Jukić, a nakon uručivanja darova i svečanog programa izjave novinarima dao je Zoran Milanović. I on je komentirao slučaj preminulog novinara Matijanića. – Ono što je izjavila njegova partnerica čitav je niz jako ozbiljnih stvari. To je toliko zabrinjavajuće i ozbiljno da to treba detaljno ispitati. To što je rekla djeluje vrlo složeno i suvislo i, ako je samo dio točan, to nije dobro – komentirao je predsjednik Milanović.

Penavi najjači pljesak

– Kad se DORH pozabavio izvidima u roku od 15 minuta, pitam se što je s Banožićem i njegovim slučajem jer je on ulovljen u činjenju kaznenog djela. Tri-četiri mjeseca čekamo i ništa. Dobro je kad se djeluje brzo, nije dobro kad se uopće ne djeluje – rekao je Milanović.

Upitan za komentar izjava iz Srbije nakon obljetnice Oluje rekao je da nema smisla jer argumenti očito ne padaju na plodno tlo, a dobre namjere su nebitne. U Sinju su bili i splitski gradonačelnik Ivica Puljak i njegova supruga, saborska zastupnica Marijana Puljak, a prvi je put došao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Ipak, najviše se pljeskalo Ivanu Penavi, vukovarskom gradonačelniku. Za titulu slavodobitnika 307. Sinjske alke natjecalo se 17 alkara po izboru novog alkarskog vojvode Marija Šušnjare.

– Otimali su se za ovaj kraj, ali mi ga nismo dali. Povijest nam je bila ktrvava i teška, ali slavna i pobjedonosna. Ostali smo svoji na svome – rekao je u uvodnom govoru vojvoda Šušnjara koji se prisjetio i velike pobjede Sinjana nad Osmanlijama, ali i pobjede branitelja u Domovinskom ratu kojima je zahvalio.

– Moram istaknuti i gorući problem. Sve nas je manje. Stoga pozivam sve nas, a posebno političare da zaustavimo te negativne trendove – rekao je Šušnjara i alkarima poželio "čvrstu desnicu i oko sokolovo", a alkarskim momcima "držanje dostojno pradjedova".