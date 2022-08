Premijer potvrdio niže cijene goriva: Dobra je to vijest za sve vozače, a dobra je vijest da pada cijena naftnih derivata

Predsjednik Vlade Andrej Plenković najavio je u nedjelju u Sinju uoči 307. Sinjske Alke niže cijene goriva, a za prozivke gradonačelnika Mira Bulja da ga ignorira rekao je da će ga vidjeti na prijemu u Alkarskim dvorima.

Komentirajući prozivke sinjskog gradonačelnika Mira Bulja da ga ignorira kao legalno izabranu gradsku vlast i da mu je bitnija stranačka iskaznica od toga da se susretne s njim, Plenković je kazao da ih je "on prije neki dan toliko nahvalio pa je računao kako je sve toliko dobro da ne treba posebno ponavljati da u Sinju ide aglomeracija vrijedna nešto manje od 500 milijuna kuna".

Ustvrdivši da je praktički dovršen Veteranski centar koji će biti završen do listopada, a naveo je i 70-ak milijuna kuna vrijedan Centar za socijalni rad i kružne tokove, Hrvatske ceste. "Meni je drago da se on hvali sa svim tim projektima Vlade, a vidjet ću ga sada zajedno sa svim ostalim uzvanicima na prijemu u Alkarskim dvorima", kazao je Plenković.

Za požar na Hvaru rekao kako je nažalost jedna osoba preminula u Vrbanju gdje je vatra došla blizu kuća. Dodao je da se tu radilo o nesretnom slučaju i da je riječ o osobi koja je išla izvlačiti radno vozilo iz okruženja požara kada je došlo do nesreće "Žao mi je i izražavam sućut obitelji", dodao je premijer.

Premijer je potvrdio da od sljedećeg tjedna ide osjetno smanjenje cijena goriva, pri čemu će benzin umjesto 12 kuna stajati 11,30 kuna, dizel će biti 12,14 kuna, a plavi dizel 8,50 kuna.

"To je praktički tank benzina zahvaljujući mjerama Vlade. Da nema naših ranijih olakšica gdje smo limitirali marže i smanjili trošarine on bi bio skuplji jedan za 94 kune, drugi za 117 kuna. Dobra je to vijest za sve vozače, a dobra je vijest da pada cijena naftnih derivata",

Smrtni slučaj novinara treba ispitati

Upitan za slučaju smrti splitskog novinara Vladimira Matijanića kojeg su po tvrdnjama njegove partnerice zdravstveni djelatnici odbili hospitalizirati rekao je da taj slučaj treba ispitati.

Podsjetio je da je resorni ministar najavio da će biti proveden nadzor u KBC-u Split i da Državno odvjetništvo u tom slučaju provodi izvide. Dodao je da on nema nikakvu informaciju koja bi bila dodatna vrijednost onome što je pročitao u medijima.

Izrazio je sućut obitelji i svim njegovim kolegama, kazavši da je uvijek grozno kada netko umre u tako mladoj dobi.

Upitan za objede iz Srbije nakon Oluje, premijer je rekao da su u dva tjedna čuli toliko uvreda, teških riječi i primitivnih ispada iz naše optike uređene zemlje, članice EU i NATO-a u kojoj su je srpska manjina dio vlasti.

Nastavio je da su oni kao iz nekog vremena prije najmanje 30 godina. Uvrede nekih članova Vlade nazvao je sramotnima pozvavši ih da sazriju što bi bilo dobro za njih, ali i za sve oko Srbije.

Plenković je uoči 307. Sinjske Alke susreo s gvardijanom fra Marinkom Vukmanom u Samostanu Čudotvorne Gospe Sinjske i obišao Veteranski centar koji se, nakon građevinskih radova, sada oprema.

Novinarima je izjavio da da mu je drago biti još jednom u Sinju, a za Alku je rekao da je to krasna tradicija hrvatske povijesti i junaštva Cetinske krajine.