POVIJEST BESPILOTNIH LETJELICA

Prvi dron gađao je Nijemce još 1916.: Ukrajini i Rusiji već 80% žrtava i štete čine bespilotne letjelice

Autor
Danijel Prerad
10.10.2025.
u 21:29

Bojišnica će u budućnosti, čini se, biti prepuštena dronovima i robotima, kao u videoigri, samo krvavoj

I ukrajinski i ruski časnici, kao i sami vojnici na bojištu, slažu se da su već godinu dana i više bojište u Ukrajini potpuno preuzeli dronovi. U tom ratu 80 posto žrtava među vojnicima prouzročili su dronovi, a uništili su i isto toliki postotak vojne tehnike. Prijašnji problemi s nedostatkom topničkih granata sada se više i ne spominju jer se intenzitet korištenja topništva smanjio s obzirom na to da su mali i jeftini FPV dronovi dosegnuli domet i od nekoliko desetaka kilometara, a svaki dan ih jedan upravitelj dronova može iskoristiti na desetke. Za razliku od topništva koje je poprilično neprecizno, svaki dron koji izbjegne elektroničko ometanje najčešće pogodi metu.

Ključne riječi
povijest dronovi rat u Ukrajini

