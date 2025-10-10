Prvi dron gađao je Nijemce još 1916.: Ukrajini i Rusiji već 80% žrtava i štete čine bespilotne letjelice

I ukrajinski i ruski časnici, kao i sami vojnici na bojištu, slažu se da su već godinu dana i više bojište u Ukrajini potpuno preuzeli dronovi. U tom ratu 80 posto žrtava među vojnicima prouzročili su dronovi, a uništili su i isto toliki postotak vojne tehnike. Prijašnji problemi s nedostatkom topničkih granata sada se više i ne spominju jer se intenzitet korištenja topništva smanjio s obzirom na to da su mali i jeftini FPV dronovi dosegnuli domet i od nekoliko desetaka kilometara, a svaki dan ih jedan upravitelj dronova može iskoristiti na desetke. Za razliku od topništva koje je poprilično neprecizno, svaki dron koji izbjegne elektroničko ometanje najčešće pogodi metu.
