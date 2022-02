Prve izbjeglice stigle i u Austriju. Austrijska vlada izdvojila 2,5 milijuna za humanitarnu pomoć Ukrajini

Mrtvi. Ranjeni. Ljudi koji su “na vrat na nos” morali gotovo bez ičega napustiti svoju domovinu. To su prve vidljive posljedice ruske agresije na Ukrajinu, započete u četvrtak u ranim jutarnjim satima, izvještavaju u subotu austrijski mediji. Navode kako prema informacijama nadležnih za pružanje pomoći izbjeglicama pri Ujedinjenim narodima (UN), trenutačno je u bijegu najmanje 100.000 ljudi iz Ukrajine, te da je ukrajinska željeznica stavila svojim građanima na raspolaganje dodatne vlakove za evakuaciju iz ratnih područja.

Austrijski dnevni list “Kurier” navodi da UN očekuje “do 4 milijuna izbjeglica” iz 44 milijunske Ukrajine. Pritom se polazi od toga da će se izbjeglički val kretati u smjeru Zapada, prvenstveno prema Ukrajini susjednim zemljama, Poljskoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Moldaviji.

Međutim kako austrijski mediji izvještavaju prve izbjeglice iz Ukrajine stigle su jučer i u Austriju. Na bečki Glavni kolodvor. Zdvojne, prestrašene, uplakane. Riječi su Ericha Fenningera iz austrijske humanitarne organizacije “Volkshilfe Österreich”, koji je sa svojim kolegama radi na zbrinjavanju izbjeglica.

Iz austrijskog Ministarstva unutarnjih poslova, koje se također priprema za prihvat ukrajinskih izbjeglica na cijelom području Austrije tvrde da još nema rasta broja Ukrajinaca koji su podnijeli zahtjev za azil u Austriji tei da je zasad uglavnom riječ o pojedinačnim slučajevima. Ističe se kako će oni iz ratnih područja koji podnesu zahtjev za azil, biti zbrinuti i dobiti državnu potporu. Kako naglašava MUP radi se o supsidijarnoj zaštiti, istovjetnoj kao kod ratnih izbjeglica pristiglih u Austriju za vrijeme rata u bivšoj Jugoslaviji.

“Predvidjeli smo dovoljan broj mjesta u prihvatilištima, organiziranih na saveznoj razini. I to širom Austrije”, poručio je jedan od glasnogovornika austrijskog MUP-a.

Predsjedavajući Konferencije čelnika devet austrijskih saveznih pokrajina Markus Wallner je potvrdio suglasnost pokrajina za prihvat izbjeglica. Uz Vorarlberg već su se javile i pokrajine Beč, Gornja Austrija i Štajerska da su spremne za prihvat izbjeglih iz Ukrajine.

Austrija ne samo da je odmah “najoštrije” osudila rusku invaziju na Ukrajinu nego se je odmah i oglasila kako je spremna na prihvat izbjeglica iz Ukrajine.

Osim toga austrijska je vlada izdvojila 2,5 milijuna eura za humanitarnu pomoć Ukrajini, iz Fonda za pomoć za slučajeve katastrofe u inozemstvu. No, to nije sve. Jučer i danas iz Austrije su u Ukrajinu poslane veće pošiljke humanitarne pomoći. MUP i koruški socijaldemokrati (SPÖ) su poslali pet kamiona medicinskog materijala, hitno potrebnog za operacije, te tople deke i higijenske proizvode. Humanitarna pomoć iz Austrije za Ukrajinu predana je nadležnima na slovačko-ukrajinskoj granici. “To je za prvu, neposrednu pomoć”, rekao je ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner istaknuvši: “Naravno da ćemo također pomoći i susjednim zemljama koje su zbrinule izbjeglice iz Ukrajine, ako to od nas zatraže.”

Ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner i ministar zdravstva Wolfgang Mückstein “najoštrije su osudili napad Rusije na Ukrajinu”. Mückstein je istakao kako je to “dno najmlađe europske povijesti”. Austrijanci, poznati po pomaganju “susjeda u nevolji” pokrenuli su preko nacionalne televizije ORF humanitarnu akciju prikupljanju novčanih sredstava za Ukrajinu, koja se je iznenadno našla u ratnom vihoru.