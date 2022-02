Dramatične snimke iz Ukrajine: Građani tijelima i biciklima pokušavaju zaustaviti tenkove

Dramatična snimka dolazi iz Bakhmacha u Ukrajini, a prikazuje građane Ukrajine kako stoje ispred ruskih tenkova, pokušavajući ih spriječiti da krenu naprijed.

Na snimci se mogu vidjeti tenkovi kako voze cestama u Bakhmachu, koji je nešto manje do 150 kilometara sjeveroistočno od ukrajinskog glavnog grada Kijeva.

Shades of Tiananmen Square here as #Ukraine citizens try to hold back tanks with their bodies.



Their bravery is incredible and heartbreaking at the same time. #IStandWithUkraine pic.twitter.com/30SNbNSu6H