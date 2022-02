VIDEO Večernjakovi reporteri na mađarsko-ukrajinskoj granici: 'Na hladnoći i u mraku čeka se rodbina'

Večernjakovi reporteri Marin Penavić i Boris Ščitar nalaze se na mađarsko-ukrajinskoj granici odakle su se javili i opisali kakva je situacija.

- Ukrajinski dio granice prema Mađarskoj u najmanju ruku je kaotičan. Automobili, kombiji koji dovoze civile, mahom žene i djecu jer muškarci ne smiju napuštati zemlju, te žene i djeca koji su do granice došli na svoju ruku, stvaraju pomutnju. Gužva je i ne zna se tko pije, a tko plača. Pješaci su na granici dočekali noć i hladnoću. U trenutku našeg prelaska granice bilo je pet stupnjeva Celzijevih. A sve još dodatno usporavaju granične kontrole. I one ukrajinske i one mađarske. Mađari doslovno pregledavaju svaku torbu. Moraju jer "brane" vanjske granice EU. S mađarske pak strane, slika nije bitno drukčija. Deseci automobila i kombija su tamo u mraku parkirani 100-ak metara od granice. Ljudi na hladnoći i u mraku čekaju svoju rodbinu i prijatelje. Neki su parkirani pokraj ceste, drugi za koje nije bilo mjesta su na livadama pokraj ceste - navode Večernjakovi reporteri.

Podsjećamo, brojni stanovnici Ukrajine odlučili su se na bijeg nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu. Muškarci u dobi od 18 do 60 godina ne mogu napustiti zemlju zbog naredbe o mobilizaciji predsjednika Zelenskog, pa val izbjeglica čine žene i djeca. Najviše izbjeglica stiže u susjedne zemlje Poljsku i Mađarsku.

VIDEO: Večernjakovi reporteri u Mukačevu razgovarali s Ukrajincem, snimio: Boris Ščitar