Pojavila se nevjerojatna cifra: Koliko bi trebalo izdvojiti za obranu istočnog krila NATO-a ako Rusija napadne

- Velike političke i gospodarske promjene koje mijenjaju svijet događaju se pred našim očima - istaknuo je Radosław Sikorski, poljski ministar vanjskih poslova, u govoru pred donjim domom parlamenta. Pritom, podsjetio je kako se već sada pojavljuju djela sabotaže te da su ruski dronovi narušili poljski zračni prostor. - Poljska svakodnevno doživljava od 2 do 3 tisuće kibernetičkih napada. Većinu uspijevamo odbiti, ali razmjeri pojave trebaju zabrinjavati. Cilj neprijatelja je jednostavan. Prestrašiti, podijeliti, okrenuti skupine Poljaka jedne protiv drugih i oslabiti povjerenje u političke vlasti. Arsenal je poznat - ističe.

Na dosadašnje ruske provokacije, dodaje, Poljska je odlučno reagirala. - U odgovoru na ruske hibridne aktivnosti jačamo suradnju sa saveznicima - napominje. Govoreći o ratu u Ukrajini, rekao je da je Poljska pokazala solidarnost. - Procjenjuje se da je zbog odluka Kremlja poginulo ili ranjeno oko 1,2 milijuna ruskih vojnika. Neke procjene kažu da na jednog ubijenog ukrajinskog vojnika gine čak sedam ruskih - kazao je, kako prenosi poljski Onet.

- Sigurnost Poljske prije svega jačaju dvije organizacije čiji smo uzorni članovi, Europska unija i NATO. Svaka od njih ima drugačiju ulogu, ali se ne natječu međusobno, nego se nadopunjuju. Znamo koliko je teško postići jednoglasnost - navodi pa ističe kako je Europska unija "moćan igrač" na međunarodnoj sceni. - Da smo sami, naš glas bio bi slabiji. Nastupajući zajedno kao Europska unija, bolje možemo brinuti o svojim interesima. Naravno, ne podržavamo svaku odluku EU-a. Ponekad moramo prihvatiti volju većine. Ujedinjena Europa stup je NATO-a. Oporba tvrdi da ulaganja u poljsku vojsku služe Berlinu. To nije istina. Nisu na Berlin u rujnu letjeli ruski dronovi, nego na Lublin i Zamość - ustvrdio je.

- Ulažemo u sigurnost, a veliki dio tih ulaganja služi jačanju poljsko-američkih odnosa. U okviru 128 ugovora trošimo 63 milijarde dolara na kupnju američkog oružja i vojne tehnologije. Time stvaramo radna mjesta u 15 američkih država. Ako Putinove akcije nastave destabilizirati Europu i svijet, Poljska je spremna igrati ulogu regionalnog centra za snage SAD-a. Primati baze, misije, vježbe, održavati ključnu opremu za istočno krilo NATO-a. Koristi tog partnerstva imaju obostrani karakter. To prepoznaje i sadašnja administracija u Washingtonu. Predsjednik Trump izjavio je predsjedniku Nawrockom da će održati, a možda i povećati broj američkih vojnika u Poljskoj - kaže Sikorski.

- Slažem se da cijela Europa treba preuzeti veću odgovornost za svoju sigurnost. Slažem se da to možemo učiniti. Ne trebamo vojsku ravnu američkoj. Dovoljna nam je snaga koja će odvratiti Putina. Na promjene u SAD-u gledamo sa razumijevanjem i zabrinutošću - ustvrdio je.

Uoči govora u donjem domu parlamenta, Onet je izvijestio kako je Sikorski jučer podnio izvještaj Odboru za vanjske poslove. U njemu se osvrnuo na ciljeve poljske vanjske politike u 2026. godini te naveo: "Ako bi Ukrajina izgubila, prijetnja s ruske strane ne bi se smanjila, nego bi se povećala." Uz to, naveo je procjenu kako bi, u slučaju ruske agresije, obrana zemalja istočnog krila NATO-a zahtijevala najmanje 1,2 bilijuna eura, gotovo koliko košta šest godina funkcioniranja poljske države.