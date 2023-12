Prva izjava novog ministra: 'Po struci sam pravnik, ali znam što sam radio'

Saborski odbori za gospodarsko te za zaštitu okoliša i prirode podržali su u srijedu većinom glasova Damira Habijana (HDZ) kao kandidata za novog ministra gospodarstva koji je poručio da će se u svom radu odlučno suprotstaviti eventualnim nepravilnostima ili nezakonitostima. Odmah po završetku sjednice odbora, zastupnici su u Sabornici izglasali povjerenje Habijanu koji je prisegnuo za novog ministra.

U svojoj prvoj izjavi kao ministar, Habijan je zahvalio predsjedniku Vlade i predsjednicima odbora te poručio da u budućem, kao i u dosadašnjem radu, bilo kakve nepravilnosti, nepodopštine ili nezakonitosti kod njega "ne prolaze".

"Što se tiče primopredaje, bit ćete službeno obaviješteni", rekao je i dodao: "O zamjeni u Saboru odlučit će nadležna tijela". Habijan je govorio i o svojim prvim potezima.

"Prvo ide skeniranje cjelokupne situacije, razgovor s najbližim suradnicima od državnih tajnika i osoba koje vode pojedine mini-resore unutar Ministarstva, s obzirom na obim Ministarstva želim dobiti potpuni uvid. Prvi potezi su dva Akcijska plana koja su bitna za gospodarstvenike u smislu administrativnih rasterećenja od nekih 260 milijuna eura te smanjenja neporeznih i parafiskalnih davanja u iznosu od 132,7 milijuna eura", kazao je.

VEZANI ČLANCI:

S obzirom na to da su pojedini članovi oporbe kritizirali to što na mjesto ministra gospodarstva dolazi pravnik, on je kazao: "Kad govorimo o kvalifikacijama, po struci sam pravnik, ali znam što sam radio, bavio sam se korporativnim pravom. Možda je to pogled iz drugog kuta na gospodarstvo". Smatra da nitko ne može osporiti ima li kakav doticaj s gospodarstvom ili ne. "Taj dio apsolutno odbijam, a što se tiče povjerenja, on je sastavni dio cjelokupne odluke da nekoga kandidirate za neku dužnost", uzvratio je novinarima.

O konkretnim slučajevima, poput Fortenove i eventualnim susretom s Pavlom Vujnovcem, kazao je da je to trgovačko društvo u privatnom vlasništvu i 'kao netko tko poštuje tržišne mehanizme, tako ću se i po tom pitanju postaviti, a za sve ostalo dopustite barem dva, tri dana da se upoznam s određenim detaljima'.

Dodao je da nije bio u kontaktu s Vujnovcem niti se s njime susretao. "U svom radu tijekom 13-14 godina sam se susretao s brojnim ljudima, mislim da je potpuno nebitno da govorim s kim sam se poznavao ili ne. No, ponovit ću, bilo kakve nepravilnosti, nepodopštine ili nezakonitosti kod mene ne prolaze, to je granica koju nikada neću prijeći i koju s gnušanjem odbijam. Oni koji me poznaju znaju koje su moje etičke i moralne kvalitete i iza njih apsolutno stojim i nikad ih neću prijeći”, naglasio je.

VIDEO On će biti novi ministar: Ima BMW, stan, dva kredita... Na internetu dobiva 'svakakve poruke'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na pitanje o Uredbi o slovenskom modelu i Ini, ponovno je zamolio "za malo vremena" da se upozna s detaljima dodavši da su to preozbiljna pitanja da bi pet minuta nakon što je prisegnuo za ministra davao odgovore. Upitan zna li je li bio premijerov prvi izbor za ministra za gospodarstva ili je u igru 'ušao s klupe', kazao je da neće komentirati privatni razgovor s premijerom.

Na tvrdnju da njegov bivši poslodavac širi medijski imperij, uzvratio je da od 2020. otkako je ušao u Sabor više nije u radno-pravnom odnosu u tom odvjetničkom društvu i odmah je prenio upravljačka prava jer je bio član Društva, ali, dodao je, odmah je prenio i imovinska prava, što nije bio dužan po Zakonu kako bi pokazao da je spreman biti potpuno čist i maknuti se od bilo kakvih mogućnosti da ga netko dovodi u vezu s bivšim poslodavcem, i radi njega i radi sebe.

Timski sam igrač, ključno je povjerenje i pravi ljudi na pravom mjestu

Habijan je najavio da će razmisliti hoće li imenovati posebne savjetnike, a, kao je istaknuo, timski je igrač.

VEZANI ČLANCI:

"Ovo je ogromno Ministarstvo koje ima brojne mini resore, svjestan sam svoje struke, svjestan sam da tamo ima ljudi koji su po pitanju određenih resora puno, puno kompetentniji nego ja i ključan je timski rad, povjerenje, pravi ljudi na pravom mjestu i siguran sam da, ako tako postavim stvari, Ministarstvo i program Ministarstva sigurno može biti u cijelosti ispunjen na dobrobit Republike Hrvatske”, istaknuo je Habijan.

Na pitanje ostaje li državni tajnik Ivo Milatić, odgovorio je da o tome odlučuje Vlada i nije u njegovoj nadležnosti nego samo posebni savjetnik i eventualno ispražnjena mjesta unutar Ministarstva.

S obzirom na brojne golišave fotografije koje je objavljivao na društvenim mrežama, novinare je zanimalo smeta li ga što javnost više komentira njegovu fizičku pojavu nego političke poteze, a Habijan je odgovorio da je siguran da će s vremenom prestati pričati o tome, a više o onome što radi.

"Nadam se da se danas na Odboru vidjelo da mislim ozbiljno. Što se tiče fotografija, a vidim da je sada pojačan interes medija za moje fotografije na Instagramu, da ste toliko prije pratili moj Instagram vidjeli biste da povremeno mičem neke fotografije, micao sam ih i prošle godine. Potpuno je izlišno sada pričati o mojim fotografijama, ali danas su neki zastupnici izrazili žal za mojim fotografijama pa ako ih netko treba, ja ću im dragovoljno dostaviti, samo neka se jave”, poručio je novi ministar gospodarstva.

VIDEO Plenković o Habijanu: 'On je ukopčan. Ne stavljamo nekoga tko ne prati igru'