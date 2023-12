Habijan je potvrđen za novog, petog Plenkovićeva ministra gospodarstva

Damir Habijan je u nešto malo više od sedam godina mandata dviju Vlada premijera Andreja Plenkovića postao peti ministar gospodarstva, nakon smijenjenih Martine Dalić, Darka Horvata i Davora Filipovića te zbog rekonstrukcije Vlade otišlog Tomislava Ćorića. Habijan je od HDZ-ova saborskog zastupnika danas napredovao na poziciju ministra gospodarstva nakon glasanja na izvanrednoj sjednici Sabora na kojoj je dobio 77 glasova podrške vladajuće većine, dok je 35 zastupnika bilo "protiv", a jedan suzdržan, što je bio Milan Vrkljan (PH). Nakon glasanja Habijan je položio prisegu, nakon čega je Sabor otišao na blagdansku stanku.

- Mi iz SDP-a u ovom glasanju sudjelovati nećemo jer to nema smisla. Habijan s gospodarstvom nema nikakve veze, nema veze čak ni s onim prvim slovom "g" - rekao je prije glasanja Peđa Grbin (SDP), dok je Dalija Orešković (SsIP) ustvrdila: - Plenković još ima vlast, ali više nema legitimitet. On je od danas ne-premijer, jer nakon smjene 30 ministara zbog korupcije on nema nikakav legitimitet.

Za Sandru Benčić (Možemo!) afera "Mreža" je samo jedan krak afere "Plin za cent". - To je samo obračun dviju struja unutar HDZ-a. Ne radi se ovdje ni o čemu drugom nego o unutarnjoj borbi unutar jedne stranke oko različitih interesa - rekla je Benčić prije samog glasanja, da bi Katarina Peović (RF) zatražila odgovor na pitanje - tko je još sve uzeo novac iz proračuna i trpao ga u džep. - Neka se to istraži. Nije jedini Jurica Lovrinčević uzimao novac iz proračuna i trpao ga u svoj džep. A vaš novi ministar nije izrekao ni jednu rečenicu o gospodarskoj viziji Hrvatske. Toliko o novom ministru - poručila je Peović i HDZ-u i Habijanu.

- Previše je autoritativnog vođenja države što smo mogli vidjeti i danas na sjednici dvaju saborskih odbora. Na trenutke me zbog toga čak bilo i sram - naglasio je Emil Daus (IDS) referirajući se i na današnju sjednicu dvaju saborskih odbora - gospodarstva i zaštite okoliša - koja je trajala šest i pol sati, a na njoj je bilo prilično burno jer su se premijer Andrej Plenković i oporba prilično žestoko dograbili. - Čestitam HDZ-ovcima i njihovim koalicijskim partnerima što po trideseti put dižu ruku i biraju novog ministara. To pokazuje u kakvoj državi živimo prije samog glasanja- kazao je Marijan Pavliček (HS).

