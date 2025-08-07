Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
NESVAKIDAŠNJI PORAST SLUČAJEVA

U jednom njemačkom gradu širi se opasna infekcija, tri osobe su preminule: Organiziraju se cijepljenja

bakterija
Manfred Rohde/DPA/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
07.08.2025.
u 12:38

Hib može uzrokovati ozbiljne bolesti poput upale pluća, meningitisa i sepse, koje je potrebno hitno liječiti antibioticima

Bakterija Haemophilus influenzae tip b, poznata kao bakterija Hib, obično se javlja kod djece mlađe od pet godina, a najviše slučajeva zabilježeno je među djecom do 12 mjeseci. Međutim, u Hamburgu je primijećen nesvakidašnji porast slučajeva među odraslima, starim između 26 i 58 godina, koji su većinom ovisnici, beskućnici ili pothranjeni, a tri osobe su preminule, piše RTL.de.

Susanne Glasmacher iz Instituta Robert Koch objasnila je da se trenutno zaražena skupina nije smatrala rizičnom za infekcije Hibom. Dodala je da uporaba droga, komorbiditeti i pothranjenost mogu povećati rizik od teških infekcija. Od 13 potvrđenih slučajeva, devet osoba je iz Hamburga, dvije iz Mecklenburg - Zapadnog Pomorja, a po jedna iz Donje Sasko i Berlina. Većina zaraženih bolovala je od upale pluća, devet ih je razvilo sepsu, a jedan je obolio od meningitisa.

Iako je Hib obično povezivan s malom djecom, zdravi odrasli mogu također nositi bakteriju u nazofarinksu i prenositi je, no često uspijevaju eliminirati patogen iz tijela. Bakterija se širi kapljičnim putem, poput kašljanja ili kihanja, te dijeljenjem cigareta i boca za piće, a može biti vrlo opasna za osobe s oslabljenim imunološkim sustavom.

Hib može uzrokovati ozbiljne bolesti poput upale pluća, meningitisa i sepse, koje je potrebno hitno liječiti antibioticima. Mnogi zaraženi nisu bili cijepljeni jer je do sada cijepljenje bilo usmjereno samo na djecu i rizične skupine. S obzirom na nove okolnosti, Stalna komisija za cijepljenje (STIKO) razmatra proširenje preporuka na odrasle u rizičnim skupinama. Hamburške vlasti već poduzimaju mjere kako bi spriječile širenje infekcije, uključujući hitna cijepljenja u prihvatilištima za beskućnike, bolnicama i centrima za pomoć ovisnicima.
Ključne riječi
infekcija bakterija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Leeuwarden, Europska prijestolnica kulture
2
MATA HARI

Proglasili su ju špijunkom, okrivili za pogibiju 50 000 tisuća vojnika te osudili na smrt strijeljanjem

Već i sam spomen imena Mata Hari odmah asocira na fatalnu zavodnicu i špijunku. No, danas, kada je od njenog pogubljenja prošlo više od stoljeća, priča o špijunskim ekshibicijama egzotične plesačice, koja je svojom zavodljivošću izvlačila vojne tajne, više je nalik na mit nego na istinu, te se s pravom postavlja pitanje je li Margaretha Zelle, poznata kao Mata Hari, uistinu bila špijunka ili ipak tek žrtveno janje u okrutnim ratno-političkim intrigama.

Učitaj još