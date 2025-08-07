U jednom njemačkom gradu širi se opasna infekcija, tri osobe su preminule: Organiziraju se cijepljenja

Bakterija Haemophilus influenzae tip b, poznata kao bakterija Hib, obično se javlja kod djece mlađe od pet godina, a najviše slučajeva zabilježeno je među djecom do 12 mjeseci. Međutim, u Hamburgu je primijećen nesvakidašnji porast slučajeva među odraslima, starim između 26 i 58 godina, koji su većinom ovisnici, beskućnici ili pothranjeni, a tri osobe su preminule, piše RTL.de.

Susanne Glasmacher iz Instituta Robert Koch objasnila je da se trenutno zaražena skupina nije smatrala rizičnom za infekcije Hibom. Dodala je da uporaba droga, komorbiditeti i pothranjenost mogu povećati rizik od teških infekcija. Od 13 potvrđenih slučajeva, devet osoba je iz Hamburga, dvije iz Mecklenburg - Zapadnog Pomorja, a po jedna iz Donje Sasko i Berlina. Većina zaraženih bolovala je od upale pluća, devet ih je razvilo sepsu, a jedan je obolio od meningitisa.

Iako je Hib obično povezivan s malom djecom, zdravi odrasli mogu također nositi bakteriju u nazofarinksu i prenositi je, no često uspijevaju eliminirati patogen iz tijela. Bakterija se širi kapljičnim putem, poput kašljanja ili kihanja, te dijeljenjem cigareta i boca za piće, a može biti vrlo opasna za osobe s oslabljenim imunološkim sustavom.

Hib može uzrokovati ozbiljne bolesti poput upale pluća, meningitisa i sepse, koje je potrebno hitno liječiti antibioticima. Mnogi zaraženi nisu bili cijepljeni jer je do sada cijepljenje bilo usmjereno samo na djecu i rizične skupine. S obzirom na nove okolnosti, Stalna komisija za cijepljenje (STIKO) razmatra proširenje preporuka na odrasle u rizičnim skupinama. Hamburške vlasti već poduzimaju mjere kako bi spriječile širenje infekcije, uključujući hitna cijepljenja u prihvatilištima za beskućnike, bolnicama i centrima za pomoć ovisnicima.