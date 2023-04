Provjerite račune, kreće isplata jednokratnog dodatka. Neki će dobiti i do 160 eura

Kao što je ranije i najavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ovoga petka kreće isplata jednokratnog novčanog dodatka korisnicima mirovine, ''radi ublažavanja posljedica rasta troškova života''. Ovaj isplatak stići će na račune 617.349 korisnika mirovine kojima mirovina ne prelazi 610 eura.

Iznosi se kreću od 60 pa sve do 160 eura, ovisno o tome koliko im iznosi mirovina. Svi koji primaju mirovinu u iznosu do 260 eura isplatit će se 160 eura jednokratno, a radi se o 72.887 korisnika mirovine. Oni koji primaju mirovinu u iznosu od 260,01 do 330 eura izplatit će se 120 eura jednokratno, dok će se za one s mirovinom od 330,01 do 470 isplatiti 80 eura. Oni koji pak imaju mirovinu do 610 eura isplatit će se 60 eura jednokratno, navodi HZMO.

''Korisnicima koji će mirovinu ostvariti do 31. ožujka 2023. i koji su zatečeni u isplati najkasnije na dan 15. lipnja 2023., kao i korisnicima s tzv. inozemnim elementom (korisnici hrvatske i inozemne mirovine te korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu), isplata JNP-a izvršit će se u srpnju 2023., i o tome će korisnici biti pravodobno informirani'', navodi se. Korisnici s inozemnim elementom obvezni su HZMO-u do 30. lipnja 2023. dostaviti dokaz o iznosu inozemne mirovine za ožujak 2023. ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu popunjavanjem Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine dostupne na poveznici ili putem online obrasca, koji će biti dostupan na web-stranici HZMO-a.

>> VIDEO Hrvatski sabor tužio tajnicu, pa izgubio na sudu