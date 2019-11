Prosvjednici žele izaći iz kampusa, policija ih uhićuje

U Hong Kongu danas je situacija eskalirala do ruba rata. Policija je blokirala kampus Politehničkog sveučilišta, a svakog studenta koji iz njega pokuša izaći uhićivala. BBC-jev dopisnik zabilježio je kako je grupu od stotinu ljudi koji su pokušali napustiti krug sveučilišta dočekao suzavac te gumeni meci.

Već su tri puta prosvjednici pokušali izaći nakon noćnih sukoba sa snagama reda. Proteklog se tjedna kampus pretvorio u bojište kao posljedica otvorenog sukoba prosvjednika s policijom. Do sada se radi o najvećem valu nasilja u prosvjedima koji potresaju poluautonomni kineski teritorij nakon što je proglašen zakon o ekstradiciji, što je potaknulo prosvjede koji su sada poprimili oblik širokih protuvladinih demonstracija. No izgleda da su napori prosvjednika uzaludni i to se vidi već i po riječima kineskog ministarstva vanjskih poslova Geng Shuanga.

Foto: Thomas Peter/REUTERS/PIXSELL

– Nitko ne smije podcijeniti volju Kine da očuva svoj suverenitet nad Hong Kongom i njegovu stabilnost – rekao je Shuang. Zapadni mediji ističu da su prosvjedi velikim dijelom motivirani i zbog straha da će se dalje smanjivati posebne slobode koje uživa nekadašnja britanska kolonija. Čini se i da je potreba za intervencijom kineskoj vladi dobro došla jer u nedjelju su na rasporedu bili lokalni izbori, a sada nerede u krugu Politehničkog sveučilišta koriste kao izgovor da se oni ne održe. No postoji bojazan da će takva odluka dodatno raspiriti bijes prosvjednika. U kampusu je još nekoliko stotina prosvjednika koji su sada pod ultimatumom policije da se predaju, a zalihe hrane i lijekova polagano se smanjuju što situaciju čini još težom. Dekanat je poručio da su prostori fakulteta ozbiljno oštećeni i vandalizirani nakon što je sve do sada ostalo pošteđeno sukoba.