Banja Luka: Policija silom rastjerala prosvjednike, više osoba uhićeno

Policija je u nedjelju kasno navečer u Banjoj Luci silom rastjerala prosvjednike iz skupine "Pravda za Davida" pri čemu je više osoba uhićeno. Policijska intervencija uslijedila je na Trgu Krajine na kojega su se prosvjednici vratili nakon šetnje banjolučkim ulicama u koju su se uputili po okončanju okupljanja održanog ranije tijekom večeri.

Nakon rastjerivanja okupljenih i privođenja policija je zapriječila prilaz središnjem banjolučkom trgu, a komunalni redari nešto prije ponoći ponovno su uklonili zapaljene svijeće, Davidove fotografije i iscrtano srce.

Foto: Klix.ba

Informaciju o tome da je uhićen i Davor Dragičević, otac ubijenog mladića, na društvenim je mrežama objavila Suzana Radanović, njegova bivša supruga i Davidova majka no to je naknadno demantirano.

Spriječili koncert Harisa Džinovića

Prosvjednici pokreta "Pravda za Davida" u nedjelju navečer u Banjoj Luci su nakon okupljanja na Trgu Krajine nastavili masovnu hodnju iskazujući nezadovoljstvo pred sjedištima svih važnijih entitetskih institucija i onemogućili su održavanje prednovogodišnjih koncerata na otvorenome koje su planirale gradske vlasti. Ranije u nedjelju navečer tisuće ljudi u Banjoj Luci opet su tražile ostavke vrha ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske zbog policijskog nasilja i prikrivanja istine o smrti Davida Dragičevića koji je pod nerazjašnjenim okolnostima pronađen mrtav u ožujku.

Zatim su se prosvjednici u povorci zaustavili pred parlamentom Republike Srpske gdje ih je dočekala interventna policija. Sljedeća postaja bilo je sjedište Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) koju su nazvali "tvornicom laži" zbog načina izvještavanja o pokretu "Pravda za Davida". "Neka vide koliko nas ima", kazao je predvodnik prosvjeda Davor Dragičević, otac mladića Davida čija je smrt u ožujku postala povodom za masovne prosvjede.

RTRS danima umanjuje razmjere okupljanja u Banjoj Luci i napadno plasira ocjene da je pokret "Pravda za Davida" politički motiviran te prijetnja stabilnosti RS. Prosvjednici su konačno stigli na jedan od trgova na kojemu je u organizaciji gradske uprave trebao biti održan niz koncerata uključujući i onaj Harisa Džinovića. Toj zvijezdi turbofolka iz mnoštva su dobacivali uvrede jer nije otkazao koncert. Džinović se u takvu okruženju nije usudio ni pojaviti na pozornici, a gradonačelnik Banje Luke Igor Radojičić potvrdio je da je koncert otkazan. "Oštećena je oprema ozvučenja, a trg je blokiran. Koncert ne može biti održan", napisao je Radojičić na svom Twitteru nešto prije 22 sata.

Na središnjem banjolučkom trgu u nedjelju su ponovno bile postavljene upaljene svijeće i crtež u obliku srca koje su komunalni redari pod policijskom zaštitom uklonili 25. prosinca kao i figuru uzdignute šake, svojevrsni simbol otpora režimu Milorada Dodika. Davor Dragičević i Suzana Radanović, Davidova majka jasno su kazali da je njihov glavni zahtjev ostavka ili smjena ministra unutarnjih poslova RS Dragana Lukača kojega smatraju izravno odgovornim za sinovljevu smrt, ali i za slanje policije na narod ranije ovog tjedna.

Ne padnu li ostavke, najavio je Dragičević, zahtjevi će biti sve radikalniji, a prosvjedi na Trgu Krajine neće prestati. Postoji snimka otmice Davida Dragičevića kao i dokazi da je on šest dana bio zatočen i zlostavljan prije nego što su ga "ubili Srbi", ustvrdio je i ocijenio da je policija 25. prosinca kada ih je privodila pokušala ubiti njega i članove njegove obitelji. Za sve to držiodgovornima ministra Lukača, ali i Dodika.

Foto: Klix.ba

"Milorad Dodik je najveći zločinac i Dragan Lukač", uzviknuo je Dragičević, a na spominjanje imena dvojice dužnosnika mnoštvo je burno reagiralo uzvicima negodovanja. Predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dodik je ranije nudio da se pridruži prosvjedima skupine "Pravda za Davida" pod uvjetom da se oni usmjere na pravosuđe, no u nedjelju je ustvrdio da su prosvjedi postali politički motivirani i da su dio "specijalnog rata" koji se vodi protiv RS. Dodikova je teza da iza prosvjeda stoji ponajprije politika Velike Britanije s ciljem rušenja vlasti no dokaze za to nije ponudio. Kazao je i da neće dopustiti da "ulica modelira politiku u RS".

VIDEO Prosvjed u Banja Luci