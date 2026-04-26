U TEŠKOM JE STANJU

Dječak kod Dubrovnika teško ozlijeđen na trafostanici: 'Udar visokog napona može izazvati ogromnu štetu'

Znakovi upozorenja
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
26.04.2026.
u 23:05

“Radi se o teškim opeklinama. Udar visokog napona može izazvati ogromnu štetu – temperatura i energija uništavaju mišiće, živce, krvne žile i kožu. To su među najtežim ozljedama kod djece”, objasnio je Barčot.

Petnaestogodišnji dječak teško je ozlijeđen nakon što ga je udarila struja kod Dubrovnika, a liječnici se bore za njegov život. Nesreća se dogodila kada se popeo na trafostanicu koja je, kako poručuju iz HEP-a, bila jasno označena znakovima opasnosti. Dječak je prevezen u bolnicu u Splitu, gdje mu se pruža intenzivna medicinska pomoć. Ako njegovo stanje bude stabilno, planiran je njegov transport helikopterom u Zagreb, u Kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj, gdje su liječnici već spremni za njegov prijem.

Voditelj hitnog prijema te bolnice, Zoran Barčot, izjavio je za RTL kako su dubrovački i splitski liječnici učinili sve što je bilo potrebno, a zagrebački tim nastavit će liječenje. “Radi se o teškim opeklinama. Udar visokog napona može izazvati ogromnu štetu – temperatura i energija uništavaju mišiće, živce, krvne žile i kožu. To su među najtežim ozljedama kod djece”, objasnio je Barčot.

Dodao je kako ovakve ozljede mogu biti smrtonosne već u početku, osobito ako dođe do oštećenja srca, no liječnici su, unatoč svemu, oprezno optimistični. “Borimo se za njega svim silama i znanjem”, poručio je

