Davor Dragičević u otvorenom pismu poručio javnosti: Oprosta nema, idemo do kraja

Već tjednima se ne stišava buka oko tragično preminulog mladića Davida Dragičevića. U posljednje je vrijeme održan niz prosvjeda za Davida, kako diljem BiH, tako i u samom centru Zagreba. Davor Dragičević, otac ubijenog Davida Dragičevića, za sutra je najavio još jedan veliki prosvjed, a uputio je i otvoreno pismo javnosti, kako prenosi portal Buka.

"Zbog njihove upletenosti u nedopuštene radnje sprječavanja dokazivanja i zataškavanja ubojstva mog sina Davida Dragičevića kako bi se na taj način zaštitile institucije Republike Srpske. Jer je očigledno da Lukač i ostali više ne uživaju podršku svojih suradnika, građana, a po našim saznanjima i dobar dio pripadnika policije nije za njih.U interesu građana inzistirat ću da svi navedeni daju ostavke jer su ovo namjerno uradili kako bi ukrali vrijeme i pomogli ubojicama. Ostavke zahtijevam zbog moralnih razloga a njihovu kaznenu odgovornost će utvrditi tužiteljstvo BiH", poručio je ljutiti otac.

"Da se do 30.12. do 18:00 h, tj. do početka skupa PzD, uhite: Filip Culum, Đorđe Rađen, Zoran Bošnjak, Mikica Marjanac, Siniša Kojdić, inspektor Bojan Karanović. Također da se pod mjere nadzora stave ostali neimenovani koji su održali kriminalnu press konferenciju MUP-a RS 26.3. gdje su drugi put ubili Davida Dragičevića. Samim činom MUP-a RS i tužilaštva RS neću dozvoliti da budem ubijen i likvidiran kao i moj pokojni sin David Dragičević i jedino što meni preostaje i ljudima oko mene jeste da u ovoj borbi idemo do kraja", dodao je Davor Dragičević.

>>Pravda za Davida