Prosvjednici demolirali parlament i razvili britansku zastavu

Hong Kong je postao pravo bure baruta u kojem je danas ponovno zapaljen fitilj. Najagresivniji među prosvjednicima, koji od Pekinga zahtijevaju više demokracije i autonomije, d su anasse na silu probili u Zakonodavno vijeće. Palicama, stupovima, kolicima i čime god im je bilo pri ruci, probijali su se kroz staklena vrata jedne od najvažnijih gradskih institucija, a neki su ušli u zgradu i tamo vandalizirali prostor gradskog parlamenta. danas je u gradu obilježavana 22. godišnjica od kada je Ujedinjeno Kraljevstvo vratilo grad pod kinesku upravu pa je posebno simbolična gesta bila razvijanje britanske zastave. Time su prosvjednici jasno rekli vladi povezanoj s Pekingom: draža nam je i kolonijalna sila ako je demokratska.

Nanjušili su krv

Prosvjedi koji su inicijalno zamišljeni kao reakcija na zakon kojim se dopušta izručenje osumnjičenika Kini, prerasli su tako u širok otpor protiv upraviteljice grada Carrie Lam i kineskog predsjednika Xi Jinpinga, kojeg prosvjednici vide kao najodgovorniju osobu za smanjenje autonomije grada. Prosvjednici su okupirali parlament na tri sata, nakon što su satima pokušavali ući u njega. Kada im je to pošlo za rukom, uništili su portrete prošlih parlamentaraca i razvili kolonijalnu zastavu Velike Britanije, koja je do prije 22 godine upravljala ovim financijskim središtem Azije.

Policija je veći dio dana bila neaktivna, a parlamentarac Fernando Cheung rekao je da je željela namamiti prosvjednike u parlament i dati im zgradu na pladnju da je unište, kako bi u svijet otišle slike nasilnih ekstremističkih prosvjeda. Oko ponoći po lokalnom vremenu policija je konačno krenula u akciju. Prvo je opalila nekoliko suzavaca u parlament. Zatim je prešla barikade koje su prosvjednici postavili i čvrsto ih naumila rastjerati. To im je i pošlo za rukom jer se ni najveći antivladini aktivisti nisu mogli zadržati u prostoru prepunom dima. Ozlijeđeno je više od 50 ljudi, a nakon 1 sat u ponoći ulice su uglavnom bile mirne. danas se još nisu pojavile informacije o uhićenjima.

Osim najnasilnijih prosvjednika koji su ušli u parlament, u gradu je danas mirno demonstriralo više od pola milijuna ljudi. Prosvjedi su se dogodili jer su demokratski aktivisti “nanjušili krv” vlade koja je nedavno odgodila donošenje zakona o izručenju. Kako se pozicija Lam, nominalno najmoćnije osobe grada, ozbiljno drma i u Hong Kongu i u Pekingu, prosvjednici su današnju ceremoniju iskoristili kako bi poslali autonomaške i demokratske poruke te vrlo otvorene zahtjeve da Lam odstupi. Sve je to pokazalo da i među prosvjednicima, koji su dosad bili ujedinjeni, postoje ozbiljna neslaganja kako zatražiti od vlade dodatne ustupke.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prije nekoliko tjedana vlada Carrie Lam na neodređeno je vrijeme odgodila donošenje spornog zakona o izručenju, kojim bi se omogućilo da se osumnjičeni izručuju Kini, što dio Hongkonžana nikako ne može prihvatiti. No, prosvjednike to nije zadovoljilo zato što žele da upraviteljica podnese ostavku i da se zakon potpuno povuče iz procedure. Među najagresivnijim prosvjednicima mahom su mlađi aktivisti. No, i neki od onih koji sami nisu mislili upasti u zgradu vlade, podržavaju agresivnije metode.

Vrlo nizak rejting vlade

– Bili smo previše mirni posljednjih nekoliko puta. Mlađi ljudi riskiraju svoju sigurnost i budućnost zbog nas – citirao je New York Times Natalie Fung koja daje podršku onima na prvoj crti bojišnice s policijom.

Ranije tijekom dana na službenoj se ceremoniji obilježavanja ujedinjenja Kine i Hong Konga Lam osvrnula na prosvjednike te je istaknula da se, unatoč dobrim namjerama, vlada mora više prilagođavati i biti otvorenija. No, da joj je rejting u javnosti vrlo nizak svjedoči i to što su njezinu ostavku tražili i najmirniji među prosvjednicima. Tako se vrlo burno vrijeme za građane Hong Konga, koje je obilježilo lipanj na istoku Azije, prelilo u novi mjesec, a najveći su aktivisti osjetili da slabi stisak vlade. No, u međuvremenu se čeka oštrija reakcija kineskog predsjednika Xi Jinpinga koji zasigurno u Pekingu ne sjedi prekriženih ruku. Kada se njegova vlada uključi u pregovore, bilo javno ili iza scene, prosvjednici će imati mnogo ozbiljnijeg protivnika od uzdrmane gradske vlade.