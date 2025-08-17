Naši Portali
17.08.2025. u 06:52

Naš ministar policije kaže da hrvatska policija neće fizički ulaziti na tribine, udarati ljude i koristiti silu zbog verbalnog delikta. Bravo!

U Hrvatskoj nas nikad manje nije opterećivalo što se zbiva u Srbiji, a još manje kad u Srbiji govore o "ustašizaciji" Hrvatske. Baš nas boli briga, već 35. godinu živimo odvojeno, a osim toga, Hrvatska i Srbija i formalno pripadaju različitim svjetovima. No, čak i onima koji još uvijek pasionirano prate zbivanja u Beogradu i šire, pobjegne osmijeh zbog nove tamošnje prakse. Prvo su Vučićevi tabloidi, kada je kordon policije nasrnuo na njegove političke protivnike, demonstrante, odnosno "blokadere", pogrdno napisali da su se "ustaše razbežale na sve strane". A onda su drugog dana ti blokaderi i demonstranti prema policijskom kordonu i onim kvazi protudemonstrantima, a preobučenim Vučićevim vojnicima i sigurnjacima, uzvikivali "ustaše, ustaše".

Davor Božinović DZS ustaše

NO
Nordik
07:53 17.08.2025.

Nije objasnio jel Plenković pleše samo na Tomsona, kako mu idu ovi lakši plesovi?

HR
hrza
07:44 17.08.2025.

Jedan usta kad ono svi ustaše!!!!

Avatar Denis_Plamenac
Denis_Plamenac
07:34 17.08.2025.

To je neki stari običaj među Srbima. Sjećam se, još u najranijem djetinjstvu kada bi u nekom od njih izazvao toliki gnjev, najviše oduška Srbin bi samome sebi dao kad bi ti opsovao mater ustašku. Bez obzira bio ti Hrvat ili Srbin. Taj se običaj, kako vidimo, nastavlja s koljena na koljeno. Međutim, ne brinu me oni. Više me brinu ovi naši pogubljeni ljevičari, novinari i političari, koji će, kao po kakvom zadatku, proizvesti bilo kakav problem samo da sebe istaknu i održe raskol među nama.

