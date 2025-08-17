U Hrvatskoj nas nikad manje nije opterećivalo što se zbiva u Srbiji, a još manje kad u Srbiji govore o "ustašizaciji" Hrvatske. Baš nas boli briga, već 35. godinu živimo odvojeno, a osim toga, Hrvatska i Srbija i formalno pripadaju različitim svjetovima. No, čak i onima koji još uvijek pasionirano prate zbivanja u Beogradu i šire, pobjegne osmijeh zbog nove tamošnje prakse. Prvo su Vučićevi tabloidi, kada je kordon policije nasrnuo na njegove političke protivnike, demonstrante, odnosno "blokadere", pogrdno napisali da su se "ustaše razbežale na sve strane". A onda su drugog dana ti blokaderi i demonstranti prema policijskom kordonu i onim kvazi protudemonstrantima, a preobučenim Vučićevim vojnicima i sigurnjacima, uzvikivali "ustaše, ustaše".