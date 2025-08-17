U Hrvatskoj nas nikad manje nije opterećivalo što se zbiva u Srbiji, a još manje kad u Srbiji govore o "ustašizaciji" Hrvatske. Baš nas boli briga, već 35. godinu živimo odvojeno, a osim toga, Hrvatska i Srbija i formalno pripadaju različitim svjetovima. No, čak i onima koji još uvijek pasionirano prate zbivanja u Beogradu i šire, pobjegne osmijeh zbog nove tamošnje prakse. Prvo su Vučićevi tabloidi, kada je kordon policije nasrnuo na njegove političke protivnike, demonstrante, odnosno "blokadere", pogrdno napisali da su se "ustaše razbežale na sve strane". A onda su drugog dana ti blokaderi i demonstranti prema policijskom kordonu i onim kvazi protudemonstrantima, a preobučenim Vučićevim vojnicima i sigurnjacima, uzvikivali "ustaše, ustaše".
Naš ministar policije kaže da hrvatska policija neće fizički ulaziti na tribine, udarati ljude i koristiti silu zbog verbalnog delikta. Bravo!
Jedan usta kad ono svi ustaše!!!!
To je neki stari običaj među Srbima. Sjećam se, još u najranijem djetinjstvu kada bi u nekom od njih izazvao toliki gnjev, najviše oduška Srbin bi samome sebi dao kad bi ti opsovao mater ustašku. Bez obzira bio ti Hrvat ili Srbin. Taj se običaj, kako vidimo, nastavlja s koljena na koljeno. Međutim, ne brinu me oni. Više me brinu ovi naši pogubljeni ljevičari, novinari i političari, koji će, kao po kakvom zadatku, proizvesti bilo kakav problem samo da sebe istaknu i održe raskol među nama.
