Prosvjed radnika: Tražimo otpremnine i reviziju postupka

Bivši radnici autoprijevozničke tvrtke Croatia Zadar Linea mirno su prosvjedovali ispred Trgovačkog suda u Zadru te su zatražili reviziju postupka u kojemu je Visoki trgovački sud odbio njihovu žalbu na rješenje Trgovačkog suda u Zadru kojim im je odbijen zahtjev za isplatu 4,6 milijuna kuna za otpremnine.

Najavili su da će održati prosvjed i na Markovu trgu u Zagrebu, podnijeti tužbu Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu te će tražiti da ih prime ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, predsjednik Visokoga trgovačkog suda Đuro Sessa i novoizabrani hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

"Prije nekoliko dana doznali smo odluku Visokoga trgovačkog suda. Iako je ona nepovoljna za radnike, ne gubimo nadu i nastavljamo pravnu bitku. Najprije ćemo uputiti zahtjev za revizijom postupka Vrhovnom sudu i Europskom sudu u Strasbourgu. Ova odluka jest pravomoćna, ali ne i konačna. Imamo mogućnost, ako revizija ne donese pozitivne pomake za radnike, obratiti se i Ustavnom sudu jer su zbog dugotrajnosti postupka prekršena prava radnika", rekao je sindikalni povjerenik i pravni zastupnik Teritorijalnog ureda SSSH u Zadru Vedran Uranija.

To je, istaknuo je, još jedan dokaz da pravosuđe ne funkcionira i da postupci predugo traju.

"To nije samo percepcija javnosti. Ne, ministre Bošnjakoviću, to je realnost. Naše pravosuđe je loše, nije kompatibilno s europskim standardima i, uz korupciju, to je rak rana hrvatskoga društva", ustvrdio je sindikalni povjerenik Uranija.

Podsjetio je da je stečajni postupak pokrenut 2000. i zaključen nakon tri i pol godine bez rješenja za radnike.

"Već 16 godina vode se različiti postupci nad stečajnom masom tvrtke. Postojale su nekretnine za koje su se vodili sporovi i koje se pokušavalo unovčiti. Lani su uz veliki trud radnika i sindikata prodani autobusni kolodvori u Benkovcu i Obrovcu. Utrženo je oko 1,7 milijuna kuna, čime bi se namirio dio radničkih tražbina, no sud im je to odbio. Zanimljivo je da se ništa nije događalo na sudu sve dok nije sjeo novac na račun stečajne mase", podsjetio je Uranija.

Tadašnja sindikalna povjerenica, dodao je, angažirala je odvjetnički ured preko kojega je zahtjev radnika upućen sa zakašnjenjem od gotovo tri godine, no stečajni upravitelj Frane Negro radnicima je ipak priznao njihove tražbine, ali ne i sud u Zadru.

"Jasno nam je da je zahtjev radnika poslan izvan roka, ali ne i da je taj rok jedina stavka koju sudovi uzimaju u obzir. To jednostavno nije pravda", rekao je Uranija.

Sindikat i 50-ak radnika očekuje da će novoizabrani predsjednik Zoran Milanović za njih imati više sluha od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, od koje nikad nisu dobili nikakav odgovor.

"Mi samo tražimo potporu, a ne upletanje u rad sudova", zaključio je Uranija.