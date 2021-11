Neredi u Nizozemskoj: Prosvjednici bacali kamenje i petarde, policija uzvratila vodenim topovima

Nizozemska policija upotrijebila je vodene topove da bi rastjerala prosvjednike koji se protive uvođenju novoga djelomičnog 'lockdowna' usred rekordnog broja zaraženih koronavirusom i sve većeg broja pacijenata na odjelima za intenzivnu skrb.

Premijer Mark Rutte u petak je najavio trotjedno zatvaranje koje se odnosi rad trgovina, sportskih dvorana i ugostiteljskih objekata. Najavljeno je da će se restorani i trgovine zatvarati ranije, a na većim sportskim događajima neće biti dopuštena prisutnost publike. Ranije će se zatvarati supermarketi i maloprodajni objekti koji nisu neophodni i ponovno će se uvesti mjere fizičke distance.

U domovima se istodobno ne preporučuje boravak više od četvero posjetitelja, a rad od kuće bio bi poželjan kad god je to moguće.

Jedan od velikih sportskih događaja koji će se igrati bez publike je i kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo između Nizozemske i Norveške sljedeći tjedan. Škole ostaju otvorene, a izlazak iz domova je dopušten.

Velik dio Europe suočen je s porastom broja slučajeva zaraze, za što je dijelom kriv mali broj cijepljenih u nekim državama EU-a.

#Netherlands 🇳🇱 Dutch Prime Minister Mark Rutte has announced Western Europe's first partial Covid lockdown of the winter, with three weeks of restrictions for shops, sport and catering..

In protest, many people gathered outside parliament in The Hague against the lockdown. pic.twitter.com/1tGUEhtAPy