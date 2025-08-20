Građanska inicijativa (GI) „Zdravi grad“ održala je u srijedu na splitskim Prokurativama četvrti prosvjed protiv uplovljavanja broda “Moby Drea” u Split, upozorivši na zdravstvene rizike zbog prisutnosti azbesta te sumnje u zakonitost cijelog postupka. Prosvjednici su rekli da se brodovi s opasnim otpadom ne bi smjeli dovoditi u Split te su pozvali nadležne da objave tko je ugovorio posao i pod kojim uvjetima.

“Najjeftinije uklanjanje azbestnih ploča na brodu veličine ”Moby Drea” košta minimalno 5 milijuna eura po brodu. Vlasnik Brodosplita Tomislav Debeljak je, međutim, izjavio da ima posao vrijedan 3 milijuna eura, i to za tri broda. Postavljamo jasno pitanje - na koji to zakonski propisani način misli zbrinuti opasan otpad za iznos koji je višestruko manji od tržišne cijene?” izjavila je članica inicijative Daniela Weber.

FOTO Građani protiv uplovljavanja 'Moby Dree': 'Želimo jasno poručiti: Split nije ničija privatna firma'

Sumnjaju da bi otpad mogao završiti na odlagalištu u Vranjicu ili da dio novca odlazi preko offshore računa. “Želimo jasno poručiti: Split nije ničija privatna firma”, dodala je Dijana Stella Limić iz inicijative oštro je kritizirala vlasnika Brodosplita Tomislava Debeljaka. “Ne bojim se reći - Debeljak je kriminalac i njegovo mjesto je odavno trebalo biti u zatvoru", ustvrdila je.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta pridružio se građanima na prosvjedu, poručivši kako razumije njihovo nezadovoljstvo te ih podržava. Istaknuo je kako je rješenje već izdano i da nadležni moraju postupiti bez daljnjega odgađanja. „Ako se rješenje ne izvrši, vjerujem da će institucije poduzeti sve potrebne radnje. U tom slučaju trošak uklanjanja snosit će država, uz mogućnost da naknadno traži povrat tih troškova“, rekao je Šuta. Naglasio je kako građani imaju pravo biti ogorčeni te naglasio da je na njihovoj strani.

Lučkoj kapetaniji Split naloženo da nadzire provedbu rješenja Ministarstva

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture priopćilo je u ponedjeljak, 18. kolovoza, da je djelomično uvažilo zahtjev vlasnika broda Moby Drea i produljilo rok za uklanjanje broda iz brodogradilišta Brodosplit i teritorijalnog mora Republike Hrvatske za dodatnih 15 dana. Ministarstvo je dodatno zabranilo izvođenje bilo kakvih radova na uklanjanju azbestnih ploča s broda te naložilo Lučkoj kapetaniji Split da nadzire provedbu rješenja. "U slučaju neizvršavanja rješenja, Republika Hrvatska poduzet će sve zakonom propisane mjere kako bi osigurala provedbu propisanih obveza", istaknuli su u ponedjeljak iz Ministarstva.