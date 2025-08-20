Naši Portali
Antun Golubović:

'Vesela družina iz Vukovara drži Ministarstvo kao svoj plijen'

Autor
Branimir Bradarić
20.08.2025.
u 20:52

Zbog njihova neznanja hrvatska poljoprivreda ušla je u tunel u kojem se ne vidi svjetlost, nego teretni vlak koji ide iz suprotnog smjera

Simbolično točno u 12.05 sati danas je u Vukovaru održana konferencija za novinare na kojoj su stočari s istoka Hrvatske govorili o problemima u poljoprivredi, ali i najavili miran prosvjed koji bi se uskoro mogao održati upravo u Vukovaru, odakle dolazi aktualni ministar poljoprivrede David Vlajčić.

– Niz je problema koji nas opterećuju, a na čijem rješavanju se ne radi. Tako je ministar 1. lipnja najavio izradu nacrta novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Došli smo do 20. kolovoza, prošlo je 80 dana, a Povjerenstvo se još nije sastalo. Slušamo iz Ministarstva lijepe priče o povećanju proizvodnje mesa i mlijeka 10-40 posto, a ja ću vam reći da je samo prvih šest mjeseci ove godine ugašeno 75 farmi muznih krava u Hrvatskoj. Kako to imamo povećanje ako nam se proizvodnja smanjuje i zatvaraju farme? – rekao je Antun Golubović, inače član Upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore, koji je danas govorio kao običan stočar.

Podsjetio je i na apsurd da u jeku turističke sezone domaći proizvođači nemaju kome prodati dvije dinje i lubenice jer su skladišta prepuna uvozne robe. Ukazao je i na bolest plavog jezika, koja je zahvatila šest županija, gdje se, kako je rekao, ništa ne poduzima niti se cijepe životinje iako postoji cjepivo. Postavio je pitanje i kako je moguće da se ni nakon dva mjeseca ne zna od čega je uginula stoka u Zagori. Dotaknuo se i afričke svinjske kuge u Baranji, rekavši kako je se iz neznanja tamo provodio teror i da su ubijane zdrave svinje u objektima u kojima nije bilo bolesti i u kojima su poštovane sve biosigurnosne mjere.

– Danas imamo situaciju da jedna “vesela družina” iz Vukovara vodi Ministarstvo poljoprivrede koje drže kao taoca i nekakav svoj plijen. Ministre, krajnje je vrijeme da zasučete rukave i počnete raditi ili ćemo vas pozdraviti sa “zbogom, ministre”. Zbog njihova neznanja hrvatska poljoprivreda ušla je u mračan tunel u kojem se ne vidi svjetlost, a ako se i nazire nešto, to je teretni vlak koji ide iz suprotnog smjera. U tom sudaru mnogi će nastradati – kazao je Golubović pozivajući Vlajčića da bude ministar kakav treba biti, a ne samo ministar po tituli.

Dotaknuo se i komunikacije s ministrom Vlajčićem rekavši kako se on tri puta nije pojavio na dogovorenim sastancima, da se pojavio i da se nešto popravilo tek kada su ustali od stola i otišli. Tu je, kako je rekao, i činjenica da neki koji se javno hvale stalnim vezama s ministrom i državnim tajnikom nezakonito ulaze u posjed poljoprivrednog zemljišta. 

