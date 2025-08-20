Uspješno testirana bušotina u Čađavici: Geotermalna elektrana Zagocha spremna za idući korak

Uspješno je završeno dodatno proizvodno testiranje bušotine na lokaciji planirane geotermalne elektrane GTE Zagocha u Čađavici kod Slatine koju razvija tvrtka ENNA Geo, članica ENNA grupe, priopćeno je jučer iz te tvrtke i upozoreno da realizaciju projekta odgađa to što Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) već tri godine nije raspisao javni poziv za dodjelu tržišne premije. Dodatno, tzv. rigless testiranje provedeno je od 8. do 13. kolovoza 2025. na bušotini Podravska Slatina GT-6beta, a primarni cilj bilo je uzimanje uzoraka vode na razini geotermalnog ležišta na dubini od 4582 metra te mjerenje dodatnih proizvodnih parametara ključnih za razvoj projekta gradnje elektrane.

"Prikupljena su dva dubinska uzorka geotermalne vode u dinamičkim uvjetima te nekoliko površinskih uzoraka vode i plina, koji su poslani na detaljnu analizu u svjetski priznate geotermalne laboratorije (Novi Zeland, Francuska, Turska i Hrvatska). Posebno nas veseli činjenica da samo geotermalno ležište, nekoliko mjeseci nakon završetka izrade bušotine, pokazuje veće vrijednosti mjerene temperature kako na razini ležišta (dnu bušotine) tako i na površini. Mjerenjem uvjeta tlaka i temperature u bušotini izmjerena je maksimalna temperatura od 211 Celzijevih stupnjeva na dnu bušotine PSGT-6beta, dok je temperatura geotermalne vode na površini iznosila 180 Celzijevih stupnjeva", istaknuo je projektni menadžer GTE Zagocha Boris Vidoš u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

Vidoš je pojasnio da će sva provedena dubinska i površinska mjerenja protoka, geokemijske analize vode te analize plina dati širu sliku o geotermalnom potencijalu eksploatacijskog polja geotermalne vode Slatina 2 te će ENNA Geo timu omogućiti početak konkretnih razgovora s ponuditeljima samog procesnog dijela geotermalne elektrane. Izrada bušotine završena je u ožujku ove godine, nakon čega je provedeno i inicijalno proizvodno testiranje, čime je potvrđen velik geotermalni potencijal eksploatacijskog polja Slatina 2. Iz ENNA-e ističu da Hrvatska ima velik geotermalni potencijal, ali nijednu aktivnu geotermalnu elektranu, pri čemu navode da je GTE Zagocha najrazvijeniji projekt gradnje geotermalne elektrane u Hrvatskoj.

No, ističu, za realizaciju elektrane od izuzetne je važnosti raspisivanje javnog poziva za dodjelu tržišne premije. Riječ je o modelu potpore kojim i druge zemlje potiču ulaganja u geotermalne elektrane jer ti projekti imaju iznimno visoke početne troškove, nose tehničke i geološke rizike bušenja, a banke ih nisu spremne podržati u fazi istraživanja, pojašnjavaju. Njemačka sufinancira geotermalne elektrane na razdoblje od 20 godina sa zajamčenom cijenom od 252 eura po MWh, dok Italija daje zajamčenu cijenu od 200 eura po MWh na 25 godina, dodaju. Projekt Zagocha od studenoga 2023. ima svu potrebnu dokumentaciju za natječaj.