U Nepalu pronađena rijetka kornjača: 'Ova životinja ima duboko duhovno značenje'

Zlatna kornjača pojavila se u Nepalu, a ondje je smatraju utjelovljenjem hinduističkog boga Višnu. Naime, nije riječ o bilo kakvoj kornjači, već o onoj s rijetkom genetskom mutacijom. Upravo zbog toga joj oklop i cijelo tijelo imaju blistavo zlatnu boju.

Ovo je peti takav primjerak ikad viđen u svijetu. Stručnjak za gmazove Kamal Devkota dokumentirao je pronalazak ove neobične i vrlo rijetke kornjače.

- Ova životinja ima duboko duhovno značenje - rekao je stručnjak.

- Ne samo zlatne životinje, već i kornjače, u Nepalu imaju značajnu vjersku i kulturnu vrijednost. Vjeruje se da je lord Višnu poprimio oblik kornjače kako bi spasio svemir od uništenja u svojoj inkarnaciji.

Stručnjak za gmazove je objasnio i zašto ove kornjače nisu iste boje kao i sve ostale. Dodao je kako imaju i veliku vrijednost.

- Zlatna kornjača svoju izvanrednu boju duguje kromatskom leucizmu, stanju koje karakterizira gubitak pigmentacije. Leucizam obično rezultira bijelom, blijedom ili pjegavom kožom, ali u ovom slučaju to dovodi do toga da ksantofore, stanice bogate žutim pigmentima, postaju dominantne - objasnio je i dodao da je to njegov prvi susret sa takvom kornjačom u životu.

Dodao je i kako je ovo prvi zapis u Nepalu kod ove kornjače i da je to tek peti u svijetu.

- Možemo reći da je ovo jedno neobično otkriće - dodao je.

Zlatnu kornjaču su fotografirali i dokumentirali njezine značajke pa je nazad pustili u divljinu, navodi Daily Mail.

Stručnjak napominje da je ovakvim životinjama teže preživjeti jer se ne mogu tako dobro kamuflirati kao one kornjače koje nemaju ovakvu genetsku mutaciju.